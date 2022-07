Ongekende waarneming: de vinvis is na 40 jaar weer helemaal terug bij Antarctica

Duitse wetenschappers konden hun ogen niet geloven toen ze, tijdens een expeditie twee jaar geleden, een groep van 150 vinvissen zagen in de Zuidpoolzee bij Olifanteneiland, Antarctica. Honderdvijftig enorme walvissen die zich samen tegoed deden aan plankton. Een ongekende waarneming in onze tijden.

Zulke groepen vinvissen moeten ooit normaal zijn geweest, want de zeeën rond Antarctica waren belangrijke leefgebieden voor de vinvis. Maar dat is meer dan een eeuw geleden. Begin twintigste eeuw kwam de walvisjacht in de Zuidpoolzee op stoom, en die ging door tot het quotum vinvis op nul werd gezet in 1976, tien jaar voor het algemene moratorium op de walvisvangst.

In die driekwart eeuw zijn in de Zuidpoolzee naar schatting 700.000 vinvissen gevangen, en werd de populatie van deze grote walvissen in het gebied teruggebracht tot 1 procent van haar oorspronkelijke omvang. De vinvis was praktisch verdwenen uit zijn historische leefgebied. Het beëindigen van de jacht bracht niet direct een terugkeer.

In de eerste periode na de ban op de walvisvaart werden er nog nauwelijks vinvissen gezien rond Antarctica. Nu, meer dan veertig jaar later, is dat anders, schrijven de Duitse onderzoekers van het instituut voor zeeonderzoek in Bremerhaven en van de universiteit van Hamburg in vakblad Scientific Reports. Ze bevestigen daarmee incidentele waarnemingen van (groepen) vinvissen die sinds de eeuwwisseling zijn gedaan.

Die waarnemingen passen in de trend, aldus de onderzoekers: de vinvis is weer terug bij Antarctica. Ze hebben de afgelopen jaren tijdens verschillende expedities met helikoptervluchten walvissen gezocht. Niet systematisch genoeg om tot heel nauwkeurige schattingen van aantallen te komen, zeggen de onderzoekers, maar wel genoeg om te zeggen dat de populaties vinvissen bij Antarctica zich aan het herstellen zijn.

Bovenaan het menu van de vinvis staat krill, planktonkreeftjes. En in eerder onderzoek hebben biologen geschat hoeveel krill de oorspronkelijke populatie vinvissen, dus van vóór de jacht begon, geconsumeerd moet hebben in de Zuidpoolzee: 430 miljoen ton per jaar. Dat is tweemaal zoveel krill als er op dit moment in de Zuidpoolzee leeft.

Kringloop

Je zou denken: als de walvis wordt weggevangen dansen de planktonkreeftjes op de tafel, maar dat is niet het geval. Walvissen vreten veel plankton weg, maar ze scheiden ook veel uit. En vooral voedingsstoffen waarop fytoplankton kan groeien, plantaardige organismen die net als planten uit zonlicht en CO 2 zelf hun bouwstoffen maken.