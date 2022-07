Ongekende regenval zorgt voor grote overstromingen in de Amerikaanse staat Missouri

Dinsdagochtend rond 5 uur lokale tijd vielen de eerste druppels in Missouri en al gauw kwam het met bakken uit de hemel. Om 10 uur was er in de stad St. Louis al 20 centimeter regen gevallen, evenveel als normaal in twee maanden tijd. Het vorige record stamde uit 1915, toen de staart van een orkaan door de regio raasde.

In de tweede stad van Missouri werden veel mensen verrast door het snel stijgende water. Het noodnummer van de brandweer stond roodgloeiend. Een persoon die uit een ondergelopen auto kon worden gered is later overleden, zei het hoofd van de lokale brandweer op een persconferentie. De brandweer raadt mensen aan om niet te reizen en heeft voor een aantal gebieden een waarschuwing afgegeven.

Photos of rescues from residents' homes that were swamped by flash flooding on Hermitage Ave in St. Louis. Complete of record rainfall in St. Louis area that brings road closures, flash flooding https://t.co/chE31w40uo via pic.twitter.com/MYvFHmdpb2 — David Carson (@PDPJ) 26 juli 2022

Beelden op sociale media tonen zwaar getroffen woonwijken en onbegaanbare wegen. Zeker vier snelwegen en een aantal andere grote wegen zijn deels afgesloten. Er is een regionaal evacuatiecentrum opgezet voor mensen wiens huis is getroffen of die simpelweg niet meer thuis kunnen komen.

More than seven inches of rain fell in St. Louis, causing flash flooding and forcing people to be rescued from homes. One person died after being pulled from a flooded vehicle. https://t.co/LTx1HXOyDr pic.twitter.com/NQDDuT8ZAH — The New York Times (@nytimes) 26 juli 2022

Droogte verwacht

De omgeving van St. Louis werd het zwaarst getroffen, maar ook op andere plekken in Missouri en in het zuiden van buurstaat Illinois kregen mensen te maken met plotselinge overstromingen. In de loop van de ochtend is het minder hard gaan regenen. Voor de middag is droogte voorspeld, waardoor het waterpeil hopelijk zal gaan dalen.

Extreme neerslag komt steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Volgens het klimaatbureau van de Amerikaanse overheid is het aantal voorvallen van extreme neerslag tussen 1901 en 2016 met 42 procent toegenomen in het Midwesten van Amerika, waar Missouri onder valt.

Beeld Photo News