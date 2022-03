‘Ongekende olieschok’ dreigt: moeten we terug naar de autoloze zondagen van weleer?

Een echo van de jaren zeventig weerklinkt vrijdag in de oproep van IEA-directeur Fatih Birol: er dreigt een energiecrisis en overheden moeten nu maatregelen nemen om de ergste gevolgen te ondervangen. Op zondag moeten steden tijdelijk autovrij worden en de maximumsnelheid op snelwegen moet met minstens 10 kilometer per uur omlaag om brandstof te besparen. Verder moeten overheden werknemers opnieuw adviseren minstens drie dagen per week thuis te werken.

Besparingen zijn nodig doordat de toevoer van olie uit Rusland de komende tijd sterk zal terugvallen en er geen alternatieven zijn. De wereld moet zich daarom opmaken voor een ongekende olieschok, waarschuwde het IEA afgelopen woensdag al.

Nijpend

De eerste tekenen van brandstoftekorten lijken zich al aan te dienen. Volgens Bloomberg is de situatie rond diesel met name in Noordwest-Europa nijpend. De dieselprijs bereikte eind vorig jaar op handelsplatforms een nieuw record, doordat er vanwege de oplevende economie veel spullen en grondstoffen getransporteerd moeten worden door schepen en vrachtwagens.

Europese raffinaderijen hebben moeite om aan de exploderende vraag te voldoen. Dit komt onder meer door de hoge aardgasprijzen. Aardgas is nodig voor de productie van waterstof, dat gebruikt wordt om diesel te ontzwavelen. Duur aardgas maakt ontzwavelen zo kostbaar dat dit gevolgen heeft voor de dieselproductie. Sommige (anonieme) handelaren voorzien dieseltekorten.

Snel besparen

Bovenop de hoge aardgasprijzen komt nu de verwachte daling van de Russische olieproductie met 3 miljoen vaten per dag. Dit maakt de situatie op de energiemarkt de komende weken precair, aldus het IEA. De besparingen kunnen met deze maatregelen volgens het energieagentschap oplopen tot bijna 3 miljoen vaten olie per dag; precies de hoeveelheid die dreigt weg te vallen.

Met lagere snelheden kan snel flink bespaard worden: als trucks en auto’s 10 kilometer per uur langzamer rijden, scheelt dat 430 duizend vaten per dag. Het thuiswerkadvies levert een potentiële besparing op van 500 duizend vaten per dag. Verder wordt aangeraden het openbaar vervoer tijdelijk goedkoper te maken en zakelijk vliegen zoveel mogelijk te ontmoedigen. Korte vluchten moeten zoveel mogelijk vervangen worden door treinreizen.