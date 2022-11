‘Oneerlijk’ en ‘politiek’? Waarom deze man moet onderzoeken of Trump aangeklaagd moet worden

Er lopen twee strafrechtelijke onderzoeken naar Donald Trump. Een naar zijn rol bij de Capitoolbestorming en een naar de geheime documenten die zijn gevonden in zijn huis. Die zijn nu overgedragen aan een speciaal aanklager: Jack Smith. Waarom eigenlijk?

1. Waarom een speciaal aanklager?

Het is geen toeval dat de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland de aanstelling van Smith afgelopen vrijdag bekendmaakte, kort nadat Trump zich officieel kandidaat had gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024. Door de twee onderzoeken naar Trumps handel en wandel uit te besteden, wil Garland het idee tegengaan dat de onderzoeken het politieke belang van de Democraten en president Biden dienen.

Die schijn van belangenverstrengeling bestaat omdat Garland door Biden is benoemd. En omdat ook Biden laat doorschemeren dat hij zich waarschijnlijk opnieuw verkiesbaar stelt, is het volgens de minister van Justitie ‘in het publieke belang’ om de afstand tussen de onderzoeken en zijn ministerie te vergroten.

Dit is niet de eerste speciaal aanklager die zich op Trump stort. In 2017 deed Robert Mueller onderzoek naar de vermeende connecties tussen Trumps campagneteam en Rusland. Mueller concludeerde dat er Russische initiatieven waren geweest om de Trumpcampagne te helpen, iets wat de president niet zou hebben tegengehouden. Omdat hij geen bewijs vond voor criminele activiteiten, leidde het onderzoek niet tot een rechtszaak.

2. Wat doet een speciaal aanklager?

Jack Smith geeft straks namens de staat leiding aan twee strafrechtelijke onderzoeken. Normaal gesproken doet de officier van justitie dat, of in zaken van nationaal belang de minister zelf. Maar als een zaak te dicht op de politiek zit, wordt een speciaal aanklager benoemd.

Als Smith straks is geïnstalleerd is hij ‘semi-onafhankelijk.’ Dat wil zeggen dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen aan de minister over zijn dagelijks werk. Ook kan hij zelf mensen aannemen, heeft hij een eigen budget en geen officiële deadline voor zijn bevindingen. Toch is het uiteindelijk de minister die op basis van Smiths conclusies beslist of Trump officieel wordt aangeklaagd.

Overigens staat het strafrechtelijk onderzoek vanuit het ministerie van Justitie naar de gebeurtenissen op 6 januari 2021 los van de hoorzittingen door een commissie binnen het Huis van Afgevaardigden over hetzelfde onderwerp. In de praktijk beïnvloeden beide onderzoeken elkaar wel, omdat de bevindingen van de parlementaire commissie uiteindelijk ook op het bureau van de minister van Justitie terechtkomen. De commissie legt zijn werk aan het eind van het jaar neer, omdat volgend jaar het nieuwe Huis van Afgevaardigden wordt geïnstalleerd, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn.

3. Wie is Jack Smith?

De ernstig ogende vijftiger die door minister Garland wordt aangeprezen als een ‘onpartijdige en vastberaden aanklager’ heeft meer dan 30 jaar ervaring met politiek gevoelige strafzaken. De Harvard-alumnus begon zijn carrière halverwege de jaren negentig als officier van justitie in Manhattan. Later deed hij hetzelfde werk op federaal niveau. Zijn meest relevante werkervaring voor de onderzoeken tegen Trump, deed Smith op als hoofd van de sectie Publieke Integriteit van het ministerie van Justitie. Daar leidde hij onderzoeken tegen tal van corrupte politici.

Op dit moment woont en werkt hij in Nederland. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) onderzoekt Smith oorlogsmisdaden in Kosovo. Hij staat bekend als een zakelijke en onverstoorbare harde werker. Garland benadrukte vooral dat Smith aan geen van beide politieke partijen verbonden is.

4. Wat vindt Donald Trump van Smiths benoeming?

Hij trok direct de slachtofferkaart: ‘Het is zó oneerlijk, zó politiek!’ De oud-president roept al vanaf het begin dat de strafrechtelijke onderzoeken tegen hem politiek gemotiveerd zijn en plaatst de benoeming van Smith in dat frame. Hij noemde de jurist ‘extreem links’ en een verlengstuk van president Biden.

Het Trump-kamp binnen de Republikeinse partij dreigt vanwege de strafrechtelijke onderzoeken naar de oud-president al langer een afzettingsprocedure tegen minister Garland te beginnen. Nu de Republikeinen weer een (krappe) meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, kunnen ze daar ook werk van maken. Al is de kans dat Garland daadwerkelijk wordt afgezet klein, vanwege de Democratische meerderheid in de Senaat. Maar Bidens regering lijkt met de uitbesteding van de onderzoeken aan Jack Smith, die niet zonder meer door een nieuwe minister kan worden ontslagen, het zekere voor het onzekere te hebben genomen.

5. Is er ook kritiek uit Democratische kringen?

Trumps tegenstanders zijn bang dat de aanstelling van Smith, die moet worden ingewerkt en wellicht nieuwe mensen aanneemt, de onderzoeken zal vertragen. Hun vrees is dat er nog geen conclusies op tafel liggen als Trump in 2024 wellicht wordt herkozen. Die zorg is niet helemaal ongegrond, omdat de oud-president alles doet wat in zijn macht ligt om de onderzoeken te vertragen.