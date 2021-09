‘Oneerlijk dat onze kinderen verantwoordelijkheid moeten dragen voor wie zich niet wil laten vaccineren’

Zijn de quarantaineregels voor kleuters en lagereschoolkinderen te streng? Tientallen ouders vragen het zich af, nu hun zonen en dochters door een besmette klasgenoot of leerkracht weer thuiszitten. Ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat de regels herbekeken worden.

“De school is nog maar net bezig en het is alweer prijs”, zucht Kaat De Man (38). Ze heeft het over haar zesjarige dochter Mary-Lou. Het meisje zit tot woensdag in quarantaine omdat twee kindjes in een andere klas positief hebben getest op Covid-19. “Omdat er veel over de klassen heen wordt samengewerkt, is het volledige eerste leerjaar thuisgezet.”

Mary-Lou, die niet ziek is en al negatief testte, krijgt voorlopig afstandsonderwijs. “Ze baalt ervan, want ze vindt het heel fijn op school. Heel wat bijzondere gebeurtenissen zijn nu ook voor haar in het water gevallen. Ze zou voor het eerst naar de zwemles, de scouts en het voetbal gaan.” De moeder is stilaan ongerust. Vorig jaar heeft haar dochter al 58 dagen gemist op school. “Hoeveel gaan er nog bijkomen? Het eerste leerjaar is een belangrijk jaar. En pakweg leren schrijven is via de computer niet evident.”

Brief



De Man is zodanig gefrustreerd dat ze samen met 38 andere ouders een brief opstelde voor onder anderen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “In deze fase van de pandemie en met de huidige vaccinatiegraad zijn de quarantainemaatregelen voor kleuters en lagereschoolkinderen helemaal buiten proportie”, staat erin.

De Man en co. noemen het “ontzettend oneerlijk” dat hun kinderen “de verantwoordelijkheid moeten dragen voor een minderheid van de bevolking die ervoor kiest om zich niet te laten vaccineren of die risicopatiënt zijn”. Die verantwoordelijkheid mag volgens hen in een ander kamp gelegd worden. “Nu worden onze kinderen de dupe van de vrijheid van volwassenen”, aldus de moeder.

Vanaf het moment dat twee kinderen of een leerkracht in een klas positief testen op corona, kan een quarantaine opgelegd worden. Daarover beslissen de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) – zij schatten de risico’s in. Het is onduidelijk hoeveel kinderen of klassen ze sinds het begin van het schooljaar hebben thuisgezet. De CLB’s zijn nog bezig de data te verzamelen. Komende woensdag zitten ze daarover samen met de minister.

Overshoot?

Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk, vermoedt dat zich een duidelijke toename zal aftekenen. “Ook wij stellen ons de vraag: zijn de quarantaines nodig of is het overshooten? Zeker in steden en gemeenten met een zeer hoge vaccinatiegraad kunnen we misschien op een andere manier met besmettingen op school omgaan.”

Nele Callaert (35) uit Brussel kan erover meepraten. Ze komt zelf uit een quarantaine van 18 dagen, nadat haar 7-jarige zoon op het eind van de zomer corona opgelopen had. Hij besmette daarna de rest van het gezin, waardoor onder meer haar twee jongste kinderen niet naar de school of crèche mochten.



“Ik heb altijd veel respect gehad voor de maatregelen, maar nu raak ik op het punt dat het niet meer vol te houden is. Voor de vierde keer hebben we met kinderen, die helemaal niet ziek zijn, thuis moeten zitten en werken.” Callaert is erg bezorgd over de rest van het schooljaar. “Het griepseizoen moet nog aanbreken. Wat als er dan weer kindjes in de klas ziek worden? Al mijn verlof is op.”

Minister Ben Weyts (N-VA) op bezoek in een school in Merelbeke. Ook hij dringt aan op minder strikte regels. 'Ik begrijp dat men voorzichtig wil zijn en niet voor 200 procent zeker is. Maar als er twijfel is, geef dan het voordeel van de twijfel aan onze kinderen.' Beeld BELGA

Ook de leerkrachten, die door besmettingen en quarantaines moeten terugschakelen naar afstandsonderwijs, zijn gefrustreerd, merkt directeur Peter Lahousse van de Parkschool in Mortsel. “Ze dachten toch ze ervanaf waren.” In zijn school zitten sinds woensdag een kleine twintig leerlingen uit het zesde leerjaar in quarantaine. “Ik snap het maatschappelijk debat, maar het idee om bijvoorbeeld besmette leerlingen wel op school toe te laten, vind ik moeilijk. Ook al zijn leerkrachten gevaccineerd, ze kunnen nog altijd ziek worden en dat is ook te vermijden.”

Het is vooral bij de min-12-jarigen dat het schoentje knelt, zegt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Omdat die groep nog niet in aanmerking komt voor een vaccins, circuleert het virus er vrij. “Het schooljaar is nog maar net gestart, dus de kans dat meer kinderen in de komende periode besmet gaan worden, is reëel. Ik vind het ook niet leuk, maar ik vrees dat de quarantaines een zure appel zijn waar we de komende weken en maanden doorheen gaan moeten bijten.”

De viroloog vindt het te vroeg om over het versoepelen van quarantaineregels te spreken. “We hebben nog een moeilijke periode te gaan. De modellen voorspellen een vierde golf in oktober en november. Het zou kunnen dat door die toename aan besmettingen onze ziekenhuizen weer zwaar belast gaan worden en de zorg onder druk komt te staan.”

‘Herbekijken’



In een reactie noemt minister Weyts de huidige test- en quarantaineregels “te ingrijpend en complex, waardoor al te veel en al te snel kinderen in quarantaine worden geplaatst”. Hij vraagt Sciensano om de regels te herbekijken. “Ik begrijp perfect dat men voorzichtig wil zijn en niet voor 200 procent zeker is. Maar als er twijfel is, geef dan het voordeel van de twijfel aan onze kinderen.”

Van Gucht stelt dat het niet aan Sciensano is om te regels te bepalen. Het instituut zit de Risk Assessment Group voor, die net als Risk Management Group adviezen formuleert. “Uiteindelijk is het aan de politici om over de quarantaineregels te beslissen.”