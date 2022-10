Onderzoekscommissie Capitoolbestorming stemt unaniem voor dagvaarding oud-president Trump

De oud-president zou hierdoor genoodzaakt zijn om alle documenten en getuigenissen te verstrekken die verband houden met die dag. Als blijkt dat de oud-president de wet heeft overtreden, kan dat de route naar vervolging openen. ‘Hij moet verantwoording afleggen aan de Amerikanen’, zei Bennie Thompson, voorzitter van de commissie. ‘Hij moet verantwoording afleggen aan die politieagenten die hun leven en lichaam op het spel zetten om onze democratie te verdedigen.’

Trump heeft de onderzoekscommissie sinds vorig jaar voor van alles en nog wat uitgemaakt. Hij noemde de leden ‘wreed, duivels, en onpatriottisch’. De kans is groot dat hij de dagvaarding naast zich neerlegt. Als dat gebeurt ,moet het voltallige Huis zich buigen over de vraag of het ministerie van Justitie een aanklacht moet indienen.

De dagvaarding kan zo tot een jarenlange juridische strijd leiden die de commissie zelf niet meer meemaakt. Het onderzoekspanel wordt geleid door Democraten, die nu nog een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben aangekondigd het onderzoek meteen stop te zetten als zij tijdens de tussentijdse verkiezingen van komende maand een meerderheid van de zetels winnen.

Gewelddadige aanval

Al anderhalf jaar doet de commissie onderzoek naar de Capitoolbestorming. Hun conclusie: linksom of rechtsom leiden alle gebeurtenissen naar de toenmalig machtigste man van Amerika. De commissie, die binnenkort een rapport presenteert met alle bevindingen van het onderzoek, wil Trump nu ondervragen over zijn rol bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de gewelddadige aanval op het Capitool.

Daar zit haast achter. Liz Cheney, de vicevoorzitter van de commissie, die na de verkiezingen in november haar zetel verliest: ‘We moeten nu handelen om de republiek te beschermen.’

Volgens Cheney liggen er nu al genoeg bewijsstukken om een strafrechtelijk onderzoek kunnen openen. Uit documenten en geluidsmateriaal blijkt onder meer dat Trump voor de presidentsverkiezingen van 2020 al het plan had om de uitslag te ontkennen als hij niet als winnaar uitgeroepen zou worden. Uit eerdere verhoren bleek dat Trump zijn leugen bleef verspreiden nadat zijn eigen adviseurs erop hamerden dat hij verloren had.

Al maandenlang probeert de parlementaire commissie Trump en zijn belangrijkste vertrouwelingen te spreken over de Capitoolbestorming. De president weigerde tot nu toe steeds. Volgens de federale wet is het niet voldoen aan een dagvaarding van het Congres een misdrijf. Als hij weer niets van zich wil laten horen, kan hij een gevangenisstraf krijgen opgelegd van minimaal 1 en maximaal 12 maanden. Trump zal naar verwachting elk juridisch tegengas geven dat hij tot zijn beschikking heeft. Hij noemt het geen eerlijk proces maar een politiek proces bedoeld om hem zwart te maken.

Om elke schijn van vooringenomenheid voor te zijn, verzocht voorzitter Thompson de rest van zijn commissie om te stemmen over het dagvaarden van Trump. Eerst hardop, met ‘Aye’ of ‘No’. De Aye’s wonnen. Vervolgens vroeg Cheney, met haar oog op de notulen, om de stemmen formeel te tellen. Elk lid stemde voor, Democraat of Republikein. Het punt was gemaakt.