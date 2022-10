Onderzoekers spelen videogame Pong tegen hersenen die ze in het labo kweekten

Dat je aan een paar honderdduizend hersencellen genoeg hebt om Pong te spelen weten fervente gamers natuurlijk al langer. Het spelletje is een van de allereerste computergames en is eigenlijk een digitale versie van pingpong. De spelers bedienen een wit balkje en proberen daarmee de bal te blokkeren zodat die opnieuw richting tegenstander kaatst. Een makkie.

Toch is het net met dat spelletje dat de Australische onderzoekers van biotechstart-up Cortical Labs de wereldpers halen. Zij zijn er in hun lab in geslaagd om gekweekte hersencellen te verleiden tot een spelletje Pong. De circa 800.000 cellen - ter vergelijking, een menselijk brein telt er 16 miljard - werden gekweekt uit menselijke stamcellen en muizenfoetussen. De onderzoekers koppelden dat klompje cellen aan een aantal elektroden waarmee ze de positie van het Pong-balletje door konden geven. Hun gekweekte minibrein reageerde met elektrische signalen die door een computer werden omgezet in commando’s om het balkje te bewegen.

Al na een paar pogingen zagen de onderzoekers dat het minibrein beter werd in Pong en dat de score hoger opliep dan wanneer je gewoon willekeurig het balkje op en neer zou bewegen.

Neuroloog Steven Laureys, die met Breinbreker een boek schreef over de werking van onze hersenen, heeft het over een belangrijke doorbraak. Dat er in een lab hersencellen gekweekt kunnen worden die reageren op prikkels en onderling met elkaar kunnen communiceren, opent nieuwe mogelijkheden op het vlak van hersenonderzoek. “Het geeft ons de kans om de werking van de hersenen beter in kaart te brengen”, zegt Laureys. “Ook de werking van nieuwe geneesmiddelen kan met dit soort opstellingen getest worden.” Dat soort onderzoek is broodnodig geeft Laureys aan. “Een op de drie Vlamingen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een of andere hersenaandoening.”

De gamende hersenen zijn ook goed nieuws voor de muizen, apen en varkens die nu als proefdier bij hersenonderzoek gebruikt worden. “Die zullen we dankzij deze doorbraak in de toekomst voor een deel kunnen vervangen door een gekweekt minibrein in een labo-schaaltje”, denkt Laureys.

De onderzoekers hebben het in het verslag over hun bevindingen, dat in het wetenschappelijk tijdschrift Neuron verscheen, ook over een ‘bewustzijn’ bij hun minibrein. Maar dat is volgens Laureys een stap te ver. “Die gekweekte cellen reageren inderdaad bij prikkels. Maar dat doen ze zonder daar iets bij te voelen. Ter vergelijken met hoe je smartphone op aanrakingen reageert, of je thermostaat wanneer je aan de knop draait. Wanneer jij en ik Pong spelen raken we gefrustreerd wanneer we het balletje missen maar voor het minibrein in kwestie maakt winnen of verliezen niks uit.”