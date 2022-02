Onderzoeker Emilie Karafillakis: ‘Vraag vaccinsceptici liever wat ze zelf willen bijdragen in deze gezondheidscrisis’

Nog voor de krokusvakantie wil de Kamer tot conclusies komen over een verplichting van het coronavaccin. Voor onderzoeker Emilie Karafillakis van het Vaccine Confidence Project is het ‘een gemakkelijkheidsoplossing’ van overheden die te weinig deden om vaccinvertrouwen te kweken.

“In plaats van vaccinweigeraars te beschuldigen zouden politici en gezondheidsautoriteiten zich beter afvragen hoe ze er zelf hebben toe bijgedragen dat een deel van hun bevolking geen coronavaccin wil”, zegt socioloog Emilie Karafillakis.

Zij werkt als socioloog voor het Vaccine Confidence Project aan de London School of Tropical Health and Medicine, dat getrokken wordt door wereldautoriteit en antropoloog Heidi Larson. Met statistici, experts sociale media en psychologen probeert dat team al meer dan tien jaar te achterhalen waar in de wereld het vertrouwen in vaccins laag is en wat daaraan gedaan kan worden.

In het Belgisch parlement kwam onlangs ook Larson aan het woord tijdens hoorzittingen over de vraag of ons land de coronavaccins moet verplichten. Haar antwoord was even bondig als helder: “Nee, daarvoor is de vaccinatiegraad te hoog.” Door de minderheid niet-gevaccineerden te dwingen, dreig je vertrouwen in vaccins op lange termijn te schaden.

“Je riskeert inderdaad dat het wantrouwen nog groter wordt”, zegt Karafillakis. “België krijgt van mij wel goede punten omdat het tenminste hoorzittingen organiseert. Als de staat injecties oplegt, moet je luisteren naar en spreken met experts én eigenlijk ook met de bevolking. Je moet uitleggen waarom je de beslissing neemt, hoe je ertoe kwam en je weet maar best hoe de bevolking erover denkt.”

Hoe communiceer je als overheid met ‘de bevolking’ over zo’n ontplofbare kwestie?

Karafillakis: “Frankrijk deed dat niet slecht toen het in 2018 zes vaccins tegen kinderziektes verplichtte omdat te veel niet-gevaccineerde kinderen ziek werden. Er zijn toen hoorzittingen georganiseerd waarin experts en burgers zetelden. De vraag was niet: ‘Moeten we die vaccins verplichten?’ maar: ‘Hoe zouden jullie dit gezondheidsprobleem oplossen?’ Het waren de burgers die na overleg verplichting adviseerden. Dat heeft de communicatie erover enorm geholpen.”

Een vaccinatieverplichting kan dus succesvol zijn?

“Ja, maar je moet erg goed zicht hebben op de opinies die leven én je moet zo’n opgelegde prik altijd flankeren met uitgekiende communicatie, zodat je mensen die al twijfelen niet nog verder wegduwt. Een recent onderzoek van ons in het Verenigd Koninkrijk toont bijvoorbeeld hoe verplichte vaccinatie een negatieve houding tegenover een vaccin nog versterkt. Het is een snelle gemakkelijkheidsoplossing om effectief meer prikken te zetten, maar het is geen wondermiddel. Je moet op zijn minst erg goed in kaart brengen wie geen vaccin wil en waarom niet. Wij merken dat overheden daar vaak geen idee van hebben en soms verrast worden.”

Hoezo?

“In Duitsland bleek bijvoorbeeld dat de vaccinatiebereidheid een stuk hoger lag onder vluchtelingen dan onder de algemene bevolking. Vaccins vertrouwen hangt dan ook van enorm veel zaken af. Eerdere vertrouwensproblemen met andere vaccins spelen vaak mee, zoals in Frankrijk. Maar ook een lokale invloedrijke figuur die twijfel zaait kan doorslaggevend zijn, net zoals ideologie, persoonlijke geschiedenis en religie. Sommige groepen voelen zich dan weer slecht of niet gehoord door de overheid en denken: ‘Waarom zou ik nu wel naar hen luisteren?’”

Hoe kun je daar zicht en grip op krijgen als het om zo’n diverse groep gaat?

“Als het over coronavaccins gaat, is het spectrum erg breed. Aan de ene kant heb je mensen die bang zijn voor vaccins zoals anderen bang zijn om te vliegen. Hen kun je niet overtuigen met statistieken over vliegtuigrampen. Aan je de andere kant zitten de rabiate complotdenkers. Daartussen zit van alles. Het probleem nu is dat velen, inclusief beleidsmakers en media, maar twee categorieën zien: gevaccineerden en antivaxers. In het publieke debat zijn de eerste groep de goeden die beloond moeten worden, de tweede de schuldigen die we moeten straffen. Dat is nefast.”

Coronaprotest in Brussel loopt uit de hand. Beeld BELGAIMAGE

Frans president Emmanuel Macron wil hen ‘het leven zuur maken’.

“Die toon en taal, die niet beperkt blijft tot Macron, maken het verzet tegen de coronavaccins groter. Er zijn mensen die aanvankelijk enkel twijfelden en die nu radicaal tegen zijn en de veroordelende uitspraken van politici hebben daar een aandeel in. Maar het is normaal om te twijfelen aan vaccins. Het zou niet iets mogen zijn waarvoor je je moet schamen of waarvoor je aangevallen wordt, zeker omdat we tegenwoordig veel meer spreken over inspraak in gezondheidszorg en patiëntenrechten.”

Hoe moeten overheden het dan wel aanpakken ?

“Er zijn in veel landen vanaf het begin cruciale fouten in de communicatie gemaakt. Ze waren niet voorbereid. Hoe reageer je op geruchten? Op voortschrijdend inzicht? Op bijwerkingen? Sowieso moet je open en eerlijk zijn en geen domme dingen zeggen als ‘de vaccins werken honderd procent’ of ‘er zijn nooit bijwerkingen’. Voor groot vertrouwen heb je ook doelgerichte campagnes op maat nodig. Het is echt onvoldoende om gewoon te vertellen hoe goed de vaccins zijn. Je moet van bij het begin het gesprek aangaan met wie twijfelt. Geef die mensen de kans hun bezorgdheden te uiten en toon dat je wil weten wat zij willen weten in plaats van te zeggen wat ze volgens jou moeten weten.

“In plaats van aan te vallen kunnen overheden aan wie geen vaccin wil ook vragen: ‘Wat ga jij doen om deze crisis te helpen oplossen? Wat is jouw bijdrage?’ Zo betrek je mensen in plaats van ze weg te duwen. Wie zien ook succesvolle campagnes waarbij lokale vertrouwenspersonen worden ingezet. Dat gaat van huisartsen tot bendeleden.”

Pardon?

(lacht) “In Nieuw-Zeeland is er een socialemediacampagne gemaakt waarin lokale bendeleden vertellen over hoe ze tegenover het vaccin staan. Die campagne is gericht op jonge mensen die opkijken naar deze figuren. Andere voorbeelden zijn zwangere vrouwen met twijfels die terecht kunnen bij een zwangere in de buurt. Influencers die het gesprek openen lonen erg de moeite, dat zien we ook voor andere types vaccins. Maar in de pandemie is die aanpak niet vaak ingezet.”

Hoe kan ik zelf een vriend of familielid die geen vaccin wil overtuigen?

“Ga een gesprek aan dat niet als doel heeft om te overtuigen. Probeer uit te vissen of je elkaar kunt begrijpen. Waarom zit de andere met wantrouwen? Vertel waarom jij je liet prikken en luister naar de ander. Kun je een stuk van het wantrouwen wegnemen? Wat heeft de ander daarvoor nodig? Oordeel niet en besef dat iedereen veel minder rationeel is dan we graag denken. Na 9/11 namen veel minder mensen het vliegtuig en piekte het aantal auto-ongevallen. Nochtans tonen de statistieken dat autorijden een pak riskanter is.”

Met iemand die gelooft dat Bill Gates chips in vaccins stopt, lukt zo’n gesprek toch niet?

“Iemand die zo misleid is op andere gedachten brengen, is inderdaad zeer lastig. Maar ik zou niemand opgeven. Onder complottheorieën zitten vaak zorgen over vrijheden of ontgoochelingen uit het verleden. Een vertrouwensrelatie is dan ook zeer vaak de enige basis van waaruit je ook maar enige kans maakt om wantrouwen en verwarring voor een stuk weg te gommen.”

Beeld Sven Franzen

Hebben factchecks in de media zin?

“Toch wel, maar het is onvoldoende om diep wantrouwen weg te toveren. Daarvoor is die persoonlijke aanpak nodig. Britse artsen vertellen me dat ze aan mensen die erg twijfelen over een HPV-vaccin (tegen het humaan papillomavirus, BDB) voor hun dochter overtuigende cijfers gaven maar dat de meesten maar één ding wilden weten: laten de artsen ook hun dochters vaccineren? Wij laten ons allemaal leiden door emoties, anekdotes en persoonlijke relaties. Daar kun je niet om heen wanneer je antivaccingevoelens wil wegnemen.”

Hoe lastig is het om op te boksen tegen de desinformatie en polarisatie door sociale media?

“Dat maakt het een pak ingewikkelder. Tegelijkertijd is dat zeker niet het enige probleem. Er zijn artsen die niet-gevaccineerden aanvallen en overheden die geen enkele moeite doen om hen te bevragen. Het is te makkelijk om alles op sociale media te schuiven.”