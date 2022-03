Onderzoekcommissie heeft eindconclusies klaar over PFOS-vervuiling

De onderzoekscommissie kwam tot stand naar aanleiding van de vervuiling met PFOS en PFAS die werd vastgesteld rond de site van het bedrijf 3M in Zwijndrecht. Haar belangrijkste taak was te onderzoeken wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, wat de langetermijneffecten voor de volksgezondheid zijn en of het vervuilende bedrijf 3M aansprakelijk gesteld kan worden.

De commissie heeft de voorbije maanden een uitgebreide reeks hoorzittingen georganiseerd. Alle mogelijke betrokkenen, gaande van experts en administraties tot 3M en politici op lokaal, provinciaal en gewestelijk niveau, werden gehoord.

Oorspronkelijk mikte de commissie op 31 januari 2022 als deadline. Dat werd later uitgesteld naar 18 maart en nadien nog eens naar 30 maart. Die dag zal het rapport aan bod komen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Maar eerst vindt vandaag om 10 uur de afsluitende commissievergadering plaats met een laatste bespreking van en de eindstemming over haar eindverslag.