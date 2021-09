Onderzoek rond zwaargewonde student in Gent toont geen verband met rellen in Overpoort

Dali Van Buynder vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur vanuit het café Porter House bij de Overpoort en kwam die nacht niet thuis. Pas 13 uur later, zaterdagmiddag rond 17.30 uur, vond een voorbijganger hem op straat. Hij lag met een grote hoofdwonde vlakbij een universiteitsgebouw in de Jozef Plateaustraat. De jongeman was in de war en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De jongeman verkeerde een tijdlang in levensgevaar, maar kon nu verhoord worden. Het is wel nog niet duidelijk of dat hij slachtoffer werd van slagen of dat hij een val maakte.

De speurders konden het traject dat de student die nacht aflegde nog maar gedeeltelijk reconstrueren. Het is wel al duidelijk dat zijn verwondingen niet in verband kunnen gebracht worden met de rellen in de Overpoort van die nacht.

De nacht van de verdwijning van Dali gebeurden talrijke incidenten in de straat. Een feestje in de club Lime liep op straat volledig uit de hand. Een groep van 100 mensen uit Noord-Frankrijk en Brussel raakte niet binnen, keerde zich tegen de politie en begon met flessen te gooien. Versterking werd opgeroepen, maar daarbij crashte een politiewagen. En net op dat moment verdween Dali van Buynder middenin de gevechten.

Volgens de Gentse burgemeester Mathias De Clercq is de capaciteit van de politie in de Overpoortstraat nu verhoogd. Een systematische toegangscontrole van de Overpoortstraat komt er weliswaar niet.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop, zegt het Oost-Vlaamse parket.