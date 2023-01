Onderzoek onthult link tussen kinderastma en koken op gas, expert waarschuwt: ‘Gebruik vooral je dampkap correct’

In ons land zijn er naar schatting zo’n 15.098 gevallen van kinderastma die gelinkt kunnen worden aan koken op gas. Dat meldt een nieuw rapport van twee gespecialiseerde ngo’s. ‘Gebruik vooral je dampkap correct’, reageert expert Tim Nawrot (UHasselt).

Koken op gas is in meer dan honderd miljoen Europese gezinnen standaard. In ons land maakt ongeveer een kwart van de huishoudens eten klaar op gas, in Italië, Hongarije, Roemenië en Nederland is dat meer dan de helft.

Zo goed als niemand die in de potten staat te roeren associeert het gasvuur met iets dat ongezond is. Maar met een nieuw onderzoeksrapport willen twee Europese ngo’s erop wijzen dat het soms schadelijk kan zijn voor de mens, vooral dan voor kinderen. Het gaat om CLASP, dat zich inzet voor energie-efficiëntie van toestellen, en de Europese Alliantie voor Volksgezondheid EPHA. De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) verleende technische assistentie.

Al decennia is het onder wetenschappers bekend dat bij koken met gas onder andere stikstofdioxide (NO 2 ) vrijkomt. Die substantie veroorzaakt problemen in de luchtwegen, waaronder ook astma bij kinderen. De onderzoekers van dit nieuwe rapport maakten een meta-analyse van eerdere onderzoeken over de negatieve impact van koken op gas op de gezondheid. Uit die synthese wordt duidelijk dat in Europa zo’n 700.000 kinderen, en in ons land 15.098 kinderen, aan astma lijden doordat er bij hen thuis op gas wordt gekookt. Het gaat telkens om kinderen tot en met 14 jaar oud.

Die resultaten zijn gebaseerd op vier elementen: het aantal kinderen per land, het aantal kinderen met astma per land, het aantal huishoudens waarin op gas wordt gekookt, en het gegeven dat eerder onderzoek heeft aangetoond hoe kinderen in die huishoudens 42 procent vaker dan andere kinderen astmaklachten rapporteerden in het afgelopen jaar. Uit die cijfers leiden de onderzoekers af hoe wijdverspreid het aantal astmagevallen is waarvan we kunnen aannemen dat ze door gasfornuizen worden veroorzaakt. Of, anders gesteld, hoeveel gevallen van kinderastma vermeden zouden kunnen worden, mochten die gezinnen niet op een gasfornuis koken.

Voor Europa ligt dat op 12 procent. Voor ons land gaat het om 10 procent. Dat is in verhouding (veel) meer dan in onder andere Denemarken (1 procent) of Griekenland (0,2 procent), maar minder dan in onder andere Nederland (21 procent), Italië (22 procent) en enkele oostelijke lidstaten zoals Litouwen (15 procent), Slowakije (22 procent) en Tsjechië (17 procent).

Passief roken

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een causaal verband: er is geen direct bewijs dat die stikstofdioxide kinderastma veroorzaakt. Wel is het dus zo dat kinderen die er op die manier elke dag aan worden blootgesteld 42 procent meer risico op astmaklachten lopen.

Op zich is het voor experts geen nieuws dat gasfornuizen vooral bij kinderen de gezondheid kunnen schaden. Maar bij het grote publiek is het minder geweten, zo stellen CLASP en EPHA. “Onvoldoende mensen zijn op de hoogte van de risico’s die koken op gas met zich meebrengt”, zegt CLASP-CEO Christine Egan. “Het kan even schadelijk zijn als passief roken en daarom zouden overheden voor waarschuwingslabels op de toestellen moeten zorgen.”

Bovendien leeft de vrees dat de energiecrisis de impact vergroot. “Mensen ventileren deze winter minder omdat verwarmen zo duur is en dat maakt dat de kwaliteit van de binnenlucht nog slechter is, onder andere bij wie op gas kookt”, zegt Milka Sokolović, directeur van EPHA. “Vooral kinderen, maar ook volwassenen met ademhalingsziektes, riskeren een negatieve gezondheidsimpact. Momenteel herziet de EU de regels voor kooktoestellen. Een mooie kans om te tonen dat het menens is.”

Denk aan de dampkap

Deze resultaten zijn echter geen reden om in paniek te schieten. “Wie kinderen heeft en op gas kookt, kan een groot verschil maken door de dampkap correct te gebruiken en voldoende te ventileren”, zegt milieu-epidemioloog Tim Nawrot (UHasselt). “Alleen is niet iedereen daar even gedisciplineerd in, zo weten we. Het is echt belangrijk dat je dampkap genoeg lucht afzuigt en dat je ze aanzet zodra je het gasvuur opendraait. Redelijk wat mensen doen dat pas wanneer er stoom uit de potten komt, maar op dat moment circuleren de schadelijke stoffen al in je huis. Wie verbouwt of renoveert overweegt beter om over te schakelen van gas naar elektrisch koken.”