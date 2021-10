Onderzoek naar Maddie-verdachte allicht volgend jaar afgerond: ‘We zijn nu al 100 procent zeker’

De onderzoekers nemen hun tijd om de zaak zo sterk mogelijk te onderbouwen. “We hebben nu al genoeg bewijs om hem aan te klagen”, stelt Wolters in ‘The Mirror’. “Maar vermits we op sommige vragen nog geen antwoord hebben, kunnen we beter nog wat wachten. Hij zit toch al in de gevangenis, dus op dat vlak voelen we geen druk. De tijd speelt in ons voordeel.”

Wetenschappelijk bewijs dat Madeleine overleden is, is er niet. “We hebben geen lichaam gevonden en er zijn geen DNA-sporen. We hebben ook geen idee hoe ze om het leven gekomen is. Op basis van het indirect bewijs dat we verzameld hebben, is de uitkomst echter duidelijk. Er is geen hoop meer dat ze nog in leven is.”

Brückner zou de feiten onder meer opgebiecht hebben tegen een vriend. Onderzoek van zijn telefoon wees ook uit dat hij op het moment van de verdwijning aanwezig was in hetzelfde vakantieresort als waar de McCanns verbleven. Het meisje raakte veertien jaar geleden vermist in de Portugese badplaats Praia da Luz.

De Britse en Duitse politie kwamen Brückner voor het eerst op het spoor in 2017. Pas vorig jaar werd de grote doorbraak openbaar gemaakt. Als de hoofdverdachte volgend jaar aangeklaagd wordt, zal hij zich ook moeten verantwoorden voor de verkrachting van een Ierse vrouw in de Algarve in 2004 en voor twee feiten van exhibitionisme bij jongeren.