Onderzoek naar liegende Republikein George Santos kan begin afzetting zijn

Hij is niet joods, maar katholiek, heeft nooit bij Goldman Sachs gewerkt, niet gestudeerd, zijn moeder kwam niet om bij de aanslagen op 11 september en hij was wel degelijk een dragqueen toen hij nog in Brazilië woonde. De pas aangetreden New Yorkse Afgevaardigde George Santos had waarschijnlijk gehoopt in het nieuws te komen met ronkende politieke successen, maar het ging in de afgelopen maanden maar over één ding: zijn schijnbare onvermogen de waarheid te spreken.

Zijn reeks leugens en halve waarheden had tot nu toe maar beperkte politieke consequenties. In afwachting van het “zuiveren van zijn naam”, trad hij begin februari terug uit twee commissies waarin hij plaats had genomen. Maar binnenkort kunnen de gevolgen groter zijn. De ethische commissie heeft aangekondigd een onderzoek te beginnen naar Santos. Dat kan een eerste aanzet zijn tot een afzettingsprocedure.

Partijleider Kevin McCarthy heeft Santos tot nu toe de hand boven het hoofd gehouden. De Republikeinen, die onderling verdeeld zijn, kunnen elke stem in het Huis van Afgevaardigden goed gebruiken. Maar als de ethische commissie vaststelt dat Santos de wet heeft overtreden, dan laat McCarthy hem vallen, zo zei hij eerder.

Het onderzoek van de ethische commissie richt zich op de financiering van zijn campagne en documenten die hij daarover heeft ingediend, op belangenverstrengeling en op mogelijk seksueel wangedrag richting een sollicitant. De homoseksuele Santos zou die sollicitant gevraagd hebben of hij op datingapp Grindr zit en zijn kruis hebben aangeraakt. De leugens over zijn cv en andere details over zijn levensloop blijven buiten schot van de commissie. In een reactie op Twitter zegt Santos volledig mee te werken aan het onderzoek.

De belangrijkste focus van het onderzoek is Santos’ campagnefinanciering. Onduidelijk is hoe hij aan zo’n 700 duizend dollar kwam. In eerste instantie beweerde Santos dat dat geld uit zijn eigen vermogen kwam, maar dan zou hij in een paar jaar opeens veel meer verdiend moeten hebben dan de 55 duizend dollar die hij in 2020 verdiende. Op een gewijzigd aangifteformulier van zijn campagnefinanciering was later het vakje ‘persoonlijk vermogen van de kandidaat’ opeens niet meer aangekruist. Daarvoor gaf Santos geen verklaring.

Hond van een veteraan

Er lopen meer onderzoeken tegen Santos, ook op strafrechtelijk gebied. Dat betreft onderzoeken van het district New York, waar Santos verkozen is, maar ook federale onderzoeken naar zijn campagnefinanciering. Eén van de opmerkelijkere onderzoeken wordt uitgevoerd door de FBI. Santos zou in 2016 geld hebben opgehaald voor de medische behandeling van de hond van een gehandicapte en dakloze veteraan. Die drieduizend dollar kreeg de man nooit. De hond stierf een half jaar later.

En dat is niet het eerste hond-gerelateerde akkefietje waar Santos voor in aanraking is gekomen met justitie. In 2017 zou hij in Pennsylvania bij verschillende fokkers honden hebben aangeschaft met ongedekte cheques voor een bedrag van ruim vijftienduizend dollar. De honden werden later ter adoptie aangeboden tijdens een evenement van zijn goede doel Friends of Pets United. Santos kwam uiteindelijk weg met de bewering dat zijn chequeboek gestolen was.

Als Santos de laatste maanden ergens in is geslaagd, dan is het enige eenheid scheppen tussen Democraten en Republikeinen. Niet alleen politieke tegenstanders willen dat hij opstapt, maar ook meerdere partijgenoten. Onder hen oud-presidentskandidaat Mitt Romney, die Santos tijdens de State of the Union van president Joe Biden toebeet: “Jij hoort hier niet.” Na afloop kon Romney tegenover de pers een cynische toespeling niet onderdrukken: “Hij is een sick puppy.”