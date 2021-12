U kan hieronder de beelden bekijken. Het slachtoffer en zijn familie gaven daar toestemming voor. We willen u waarschuwen voor de schokkende aard:

“Er is inderdaad een onderzoek opgestart naar de precieze omstandigheden van de pesterijen en wie de daders juist zijn", bevestigt Evi Lennertz van politiezone Sint-Truiden. De bal ging aan het rollen nadat de pesterijen gefilmd werden en verspreid op sociale media. Op de harde beelden is onder andere te zien hoe de jongen door enkele medestudenten geslagen wordt.

“De filmpjes hebben ons maandag bereikt”, zegt directeur van Hasp-O Eddy Roosen. “Daarna hebben we meteen een melding gedaan bij de politie die de zaak nu verder gaat onderzoeken. Tegelijkertijd proberen wij het slachtoffer natuurlijk zo goed mogelijk op te vangen en de daders aan te pakken. We weten wie het zijn, ze zitten allemaal in het vierde middelbaar", klinkt het. “Er is dus al een vastgelegde tuchtprocedure opgestart tegen de daders en we hebben met hen en hun ouders kunnen spreken.”

“Ook met het slachtoffer van de pesterijen hebben we natuurlijk al contact gehad. Onze leerlingenbegeleiding heeft hem zo goed mogelijk proberen op te vangen”, zegt Roosen. “Maar we betreuren het natuurlijk ten zeerste dat zoiets kon gebeuren, zeker nu er zoveel acties tegen pesten zijn, zowel door de media als bij ons op school.” Op de school heerst vooral “ongeloof dat zoiets kan gebeuren”, vertelt directeur Roosen nog.