Onderzoek naar burgemeester Francesco Vanderjeugd rond mogelijke belangenvermenging

In Staden is er een nieuw masterplan in de maak voor de herontwikkeling van de zone tussen de Kapelleriestraat en de Ieperstraat. Er zou een nieuw openbaar park komen, met in de omgeving ruimte voor wonen. Al zijn die plannen nog niet openbaar gemaakt. Volgens de Krant van West-Vlaanderen heeft burgemeester Francesco Vanderjeugd in beide straten recent panden gekocht en ook terug verkocht.

In 2018 kocht de burgemeester een stuk grond in de Kapelleriestraat, eind 2019 kocht de burgemeester via een omweg ook nog eens twee panden in de Ieperstraat. Alle drie de locaties liggen in de omgeving van toekomstige nieuwe ontwikkelingen in Staden. Het pand in de Kapelleriestraat is ondertussen al gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe verkaveling, een verkaveling waar de burgemeester nota bene ook zelf mee de vergunning voor verleende.

Vijf jaar cel en boetes tot 400.000 euro

Dat laatste zou wel eens problemen kunnen opleveren, want volgens het decreet lokaal bestuur mogen mandatarissen niet deelnemen aan besprekingen over zaken waar ze zelf een rechtstreeks belang bij hebben.

Of er effectief sprake is van belangenvermenging valt af te wachten, maar het levert in elk geval stof genoeg op voor het parket om een onderzoek te openen. “Wij hebben kennis genomen van het artikel en gaan dit grondig bekijken”, laat West-Vlaams procureur Filiep Jodts weten. Op belangenvermenging staan gevangenisstraffen van één tot vijf jaar en boetes tot 400.000 euro. Bovendien kan een veroordeling gevolgen hebben voor de verkiesbaarheid van de betrokken politicus.

De site waar binnenkort de bouw start van het Kapelleriehof, een kleine nieuwbouwverkaveling; Burgemeester Vanderjeugd was de eigenaar van (een deel van) de grond. Beeld Sam Vanacker

Vanderjeugd zelf ontkent alle aantijgingen categoriek. Hij noemt de verdachtmakingen “je reinste onzin.”

In een uitgebreide reactie, die te lezen valt op sociale media, bevestigt de burgemeester bij monde van zijn advocaat wel dat hij in 2018 inderdaad een huis kocht in de Kapelleriestraat en dat hij dat in 2019 verkocht aan een projectontwikkelaar. Ook de vastgoedtransacties in de Ieperstraat in 2019 ontkent Vanderjeugd niet. Maar van belangenvermenging of voorkennis is volgens de burgemeester in geen van beide gevallen sprake geweest.

Los van de inhoudelijke verdediging is Vanderjeugd in zijn reactie bijzonder scherp voor de Krant van West-Vlaanderen. “Ik heb de afgelopen jaren reeds van alles meegemaakt, maar deze verdachtmakingen zijn je reinste onzin. Het artikel is te herleiden tot een politieke beschadigingsoperatie en stelt vraagtekens bij de journalistieke integriteit van de betrokken journalist en redactie. Eerstdaags zal een klacht neergelegd worden bij de Raad voor de Journalistiek en kan de uitgever, de redactie en de betrokken journalist een dagvaarding verwachten.”

Tot slot zegt Vanderjeugd dat hij vragende partij is om snel verhoord te worden door het parket, om zo alle misverstanden uit de wereld te helpen.