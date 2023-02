Onderzoek Jonathan Holslag: invoer Chinese pakjes in Luik ‘erger dan cocaïne’

De douane is niet in staat om de enorme toevloed van Chinese pakjes te controleren op de luchthaven van Luik. Gevolg: heel wat namaak kan zo ons land binnen. Dat stelt professor Jonathan Holslag (VUB) in een onderzoekspaper.

“Onze verwachting was dat we een deel van de Chinese markt zouden krijgen”, zo citeert Holslag een anonieme bron in zijn paper. “Dat we heel wat chocolade en bier zouden exporteren.” Ook al is het misschien gezegd met een knipoog, de quote vat meteen de teleurstelling samen over het project van de Chinese e-commercegigant op de luchthaven van Bierset, nabij Luik.

In 2016 kondigt Alibaba aan dat het een ‘ambassade’ wil op Belgische bodem, waarlangs het producten kan uitvoeren naar ons land. Vandaag heeft de Chinese webwinkel een behoorlijke hub uitgebouwd op de luchthaven van Bierset. Al in 2018 opende Cainao, de logistieke poot van Alibaba, een centrum op de luchthaven.

Twee jaar later voegde Alibaba daar nog een ‘e-hub’ aan toe: een groot warenhuis van 30.000 vierkante meter. Omdat de zaken zo goed gaan, zint het Chinese bedrijf op uitbreiden. Vorig jaar heeft Alibaba nog aangekondigd dat het drie grote magazijnen wil bouwen.

Jobs

Maar van de beloftes die het Chinese bedrijf aan ons land deed, is ondertussen weinig in huis gekomen, zo klaagt Holslag aan in zijn paper. Alibaba zou in die regio met hoge werkloosheid zorgen voor 3.000 indirecte en 900 directe jobs. De goedkope pakjes stroomden binnen, maar de verwachte aangroei van jobs bleef uit.

Omgekeerd speelt de luchthaven van Bierset nu wel een belangrijke rol in het alsmaar toenemende onevenwicht van de handel in goederen die tussen ons land en China langs de lucht worden getransporteerd. Dat tekort stond in 2020 op 151 miljoen euro en vorig jaar liep het nog op tot 1,8 miljard euro.

De douane is ook niet voorzien om de miljoenen pakjes op de luchthaven te controleren. Daardoor kan er niet gegarandeerd worden, stelt Holslag, dat alle producten in orde zijn met de Europese regelgeving qua veiligheid of dat er op alle pakjes de juiste taksen zijn betaald.

De Chinese e-commerce controleren is volgens de douane dan ook moeilijker dan de strijd aangaan met de illegale drugshandel. Een hooggeplaatste ambtenaar bij de douane noemde het probleem dan ook “erger dan cocaïne”. “De douaniers zeggen zelf dat de Chinese handelaars vindingrijker zijn dan de drugsmaffia”, aldus Holslag in een interview met De Morgen.

Regels

Heel veel goederen en weinig controle zetten volgens hem de deur wagenwijd open voor de instroom van namaakproducten. Vaak merken douanebeambten met wie Holslag sprak dat er misleidende informatie op etiketten staat. “Op het etiket staat dan dat er aanstekers in zitten, maar eigenlijk gaat het om smartphones”, verklaarde een beambte.

Het was zondag voor het kabinet van financiënminister Vincent Van Peteghem (CD&V), die bevoegd is voor de douane, niet mogelijk om een reactie te geven. Het kabinet van Willy Borsus, de Waalse minister voor Buitenlandse Handel (MR), wil het eerst nog verder bekijken. “We gaan het rapport eerst analyseren met onze diensten.”