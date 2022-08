Onderzoek: ex-coronapatiënten hebben jaar na ziekenhuisopname vrijwel allemaal nog klachten

Rotterdamse wetenschappers volgden 492 patiënten die met covid in het ziekenhuis terechtkwamen. Liefst 92 procent van hen had na een jaar nog steeds een of meerdere klachten. Dat is aanzienlijk meer dan patiënten die met bijvoorbeeld griep in het ziekenhuis komen. Ook maakte het niet uit of de patiënt op intensieve zorgen of gewoon op de verpleegafdeling lag.

“De langetermijneffecten van Covid-19 worden onderschat”, zegt onderzoeksleider en longarts Merel Hellemons. “Revalidatie helpt wel op lichamelijk vlak, maar de andere aanhoudende klachten zorgen ervoor dat mensen hun dagelijks leven niet meer kunnen oppakken. Denk bijvoorbeeld aan terugkeren op de werkvloer: dat lukt lang niet altijd.”

Na een halfjaar had 95,5 procent nog minstens één klacht, aldus de wetenschappers in vakblad European Respiratory Journal. “En wat opvalt, is dat er vrijwel geen verbetering in de klachten zit”, aldus Hellemons. “Dit zijn aanhoudende klachten die veel impact hebben op de kwaliteit van leven en kennelijk niet goed reageren op het huidige behandelaanbod.”

Kortademigheid

De meest voorkomende klacht die de onderzoekers na een jaar noteerden: kortademigheid na inspanning. Daarvan heeft twee derde van de oud-ziekenhuispatiënten nog last. Ruim de helft heeft na een jaar geheugenproblemen, benauwdheid, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Andere veel gemelde langdurige klachten zijn overprikkelde zintuigen, slaapproblemen, gewrichtspijn, zwakke spieren, duizeligheid en tintelingen in de ledematen. De enige klacht die duidelijk wegtrekt, is haarverlies.

Lichamelijk herstelden de patiënten wel enigszins, blijkt uit een andere studie die de Rotterdamse groep tegelijk uitbracht in The Lancet Regional Health. Vooral na langdurige, intensieve therapie in het revalidatiecentrum scoorden de ex-patiënten beter op taakjes zoals een minuut lang zoveel mogelijk keren gaan staan en zitten en knijpen in een drukmeter. “Dat is wat we hoopten, en is een klein lichtpuntje”, zegt Van den Berg.

Ook een groep van 114 patiënten die geen revalidatietherapie volgde, ging wat vooruit, al was de vooruitgang minder uitgesproken en waren ze er bij aanvang van het onderzoek sowieso minder slecht aan toe.

Meer klachten dan na griep

Ander pas verschenen Nederlands onderzoek maakte duidelijk dat één op de acht patiënten drie tot vijf maanden na corona nog klachten heeft die aan het virus zijn toe te schrijven. Daarbij gaat het echter om álle patiënten, ook het leeuwendeel dat niet in het ziekenhuis belandt.

Een Britse vergelijking wees uit dat coronapatiënten die wél in het ziekenhuis komen, ongeveer anderhalf keer zo vaak langdurige klachten overhouden als patiënten die wegens griep worden opgenomen. Bovendien houden coronapatiënten meer gezondheidsproblemen tegelijk.

Op twee uitkomsten gingen de ex-ziekenhuispatiënten zelfs iets achteruit, blijkt uit de Rotterdamse cijfers. Een jaar na dato meldden de patiënten iets meer gehoor- en geheugenproblemen. Dat kan echter ook te maken hebben met het klimmen der jaren.