Onderzoek bewijst: wie opgroeit buiten de stad, heeft een beter richtingsgevoel

De omgeving waarin je als kind leeft, heeft dus invloed op de manier waarop je brein later functioneert – óók wanneer je inmiddels ergens anders woont, en de vaardigheden die je als kind opdeed niet meer van dagelijks nut zijn.

De neurowetenschappers trekken die conclusie nadat ze de navigatiekunsten van 397.162 mensen uit 38 verschillende landen hebben onderzocht. De proefpersonen moesten hun weg zien te vinden in een videospel: ze kregen een kaart te zien, hun startpunt, en kregen opdracht om in een getekend landschap met een bootje langs verschillende punten te varen. Het was al bekend dat zo’n videospel een goede indicatie geeft van het navigatievermogen in de echte wereld.

De mensen die opgroeiden op het platteland bleken het beste te zijn in het vinden van de weg. Daarna volgde de groep afkomstig uit steden met een chaotisch stratenpatroon, zoals Praag: zij presteerden slechts een klein beetje slechter. Degenen die als kind in een stad met een vierkant stratenpatroon woonden, zoals dat in veel Amerikaanse steden te vinden is, brachten er het slechtst van af.

Andersom waren de mensen die opgroeiden in een roostervormige stad wel het beste in de levels van het videospel waarin een rechthoekig stratenpatroon voorkwam. Maar hier was het onderscheid tussen de verschillende groepen veel minder groot.

Herkenningspunten

Volgens Antoine Coutrot, onderzoeker aan de universiteit van Lyon en een van de hoofdauteurs van het artikel, hebben mensen die opgroeien in landelijk gebied betere navigatievaardigheden nodig: ze krijgen te maken met bochten in verschillende hoeken, en moeten onderweg meer herkenningspunten onthouden.

“Opgroeien buiten de stad lijkt goed te zijn voor de ontwikkeling van het navigatievermogen”, zegt ook hoofdonderzoeker Hugo Spiers (University College London). Hoeveel dat scheelt? “We wisten al dat de navigatievaardigheid afneemt met de leeftijd; dat begint al op het moment dat iemand volwassen wordt. Nu zien we dat mensen die zijn opgegroeid in een gebied met een rechthoekig stratenpatroon qua navigatie op hetzelfde niveau zitten als plattelandsmensen die vijf jaar ouder zijn dan zij. En in sommige gebieden was dat verschil nog groter.”

Het onderzoek zou van pas kunnen komen bij het diagnosticeren van dementie. Mensen die dementeren hebben meer moeite om de weg te vinden. Maar om te bepalen of iemand bovengemiddeld slecht is in de navigatie, blijkt nu dat het belangrijk is rekening te houden met waar iemand opgroeide.

Ineke van der Ham, hoofddocent neuropsychologie aan de Universiteit Leiden en niet betrokken bij het onderzoek, is enigszins verbaasd dat deze studie Nature heeft gehaald. “Wat goed is, is de massa: er deden ontzettend veel mensen aan mee”, zegt ze. “Maar het taakje dat ze moesten uitvoeren is beperkt. Het ruimtelijk geheugen omvat veel meer dan punten zoeken in een videospel.”