Onderwijsveld wil quarantaineregels aanpassen: enkel nog positief geteste en kinderen met symptomen thuis

De afgelopen dagen nam de roep om een aanpassing van de quarantaineregels in de scholen vanuit het onderwijsveld toe. Meer en meer klassen en scholen moesten namelijk de deuren sluiten, waardoor ook veel niet-positieve leerlingen gedwongen thuis moesten zitten. Volgens een bevraging van de Arteveldehogeschool maandag zou een op de twintig scholen dicht zijn.

Op het onderwijsoverleg werd nu overeenstemming bereikt. Enkel kinderen die besmet zijn en kinderen die symptomen vertonen, zouden nog thuis moeten blijven. De regel dat een klas automatisch sluit bij vier besmettingen zou dan komen te vervallen. Dat moet ervoor zorgen dat klassen en scholen langer open kunnen blijven, al is het uiteindelijk aan de ministers van Volksgezondheid om de knoop door te hakken.

Meerdaagse schooluitstappen opnieuw mogelijk

Naast het gemeenschappelijk standpunt rond quarantaine, werd er ook beslist dat meerdaagse schooluitstappen opnieuw mogelijk worden vanaf 29 januari. Die beslissing komt er in navolging van de beslissing van het Overlegcomité om vanaf 29 januari dezelfde versoepeling door te voeren binnen de jeugdsector. Daarnaast zijn er ook geen beperkingen meer op het vlak van groepsreizen. “Het zou absurd zijn dat je wel op bivak mag met de Chiro, maar niet op reis met school”, zegt Weyts. “Bovendien zijn schoolreizen voor sommige leerlingen de enige reizen die ze maken.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Beeld Photo News

Daarnaast werd ook een ontwerp van een coronabarometer voor het onderwijs besproken. Die zou grotendeels overeenkomen met de federale coronabarometer. Ook in het onderwijs zou er met drie kleurcodes (geel-oranje-rood) worden gewerkt en wordt elke kleur gekoppeld aan een pakket maatregelen omtrent onder meer ventilatie, verluchting en afstand. Dat pakket kan dan eventueel nog verder aangevuld worden, al is het de bedoeling om de regels in het onderwijs niet strenger te maken dan in de brede samenleving.

“In het onderwijs hebben we al in 2020 met een barometer gewerkt: ook toen hadden we verschillende kleurcodes. We hebben toen ook de beperkingen van dit systeem leren kennen”, zegt Weyts. “We willen met een nieuwe barometer vooral meer eenvoud brengen in de regels, wat belangrijk is voor directies en leerkrachten. Er komt zo hopelijk iets meer stabiliteit en voorspelbaarheid, al zal het virus zelf altijd onvoorspelbaar blijven.”

Tot slot werd ook het bijkomende attest dat zieke leerkrachten normaliter moeten kunnen voorleggen tijdelijk opgeschort. Dat moet ervoor zorgen dat de huisartsen wat meer ontlast worden.

Koepels tevreden

Het Katholiek Onderwijs is tevreden met het nieuwe voorstel rond quarantaines, al waarschuwt topman Lieven Boeve er wel voor dat het aantal gesloten klassen en scholen in eerste instantie nog zal toenemen. “We kijken uit naar een haalbare quarantainestrategie op het interministerieel overleg morgen, en een coronabarometer die ervoor zorgt dat de onderwijsmaatregelen in lijn blijven met de maatregelen in de brede samenleving”, aldus Boeve. “We moeten er wel vanuit gaan dat de klas- en schoolsluitingen ook de komende periode zullen toenemen. Niet alleen door quarantainemaatregelen, maar ook door het blijvend grote aantal besmettingen op school en in de samenleving.”

Ook het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat achter het nieuwe voorstel. “De huidige maatregelen zijn noch werkbaar voor scholen, noch zinvol in het beheersen van de epidemie”, zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux. “Het beperken van de quarantaines zal ertoe leiden dat heel wat leerlingen naar school kunnen in plaats van gezond thuis te zitten.” Ook Pelleriaux benadrukt echter dat met de nieuwe strategie lang nog niet alle problemen van de baan zijn. Daarom pleit hij voor bijkomende middelen voor de aankoop van zelftesten of om de testen via de scholen te verdelen. “Eén of meerdere zelftesten per week voor meerdere kinderen weegt voor heel wat gezinnen financieel door”, aldus Pelleriaux.

Onderwijscentrale COV (Christelijk Onderwijzersverbond) is tevreden dat de vakbonden werden geconsulteerd voordat de beslissing werd genomen. COV roept scholen en ouders voorts op om zich aan de regels omtrent quarantaine en ventilatie te houden. Enkel zo kunnen scholen opengehouden worden, klinkt het.