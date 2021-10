Onderwijskoepels ontevreden over besparingen: ‘Dit is zeer zuur’

Dat helpen zullen de diensten minder kunnen doen. Met 3 miljoen euro vallen de besparingen dan wel lager uit dan de regering aan het begin van de legislatuur had vooropgesteld, maar er komen voorwaarden bij. Voortaan zal een deel van de middelen gekleurd zijn. Concreet moeten de diensten in de toekomst aantonen dat ze een deel van de middelen gebruiken voor onderwerpen die de overheid op voorhand vastlegt. Ook moeten de diensten meer rapporteren aan de overheid wat ze precies allemaal doen.

Het katholiek onderwijs is niet akkoord met die ingrepen. Dat schrijft de koepel in een nieuwsbrief aan zijn directeurs. “Dit is zeer zuur, des te meer omdat de pedagogische begeleiding in coronatijden haar waarde andermaal bewezen heeft, de opgebouwde leervertraging alle focus vraagt en de kwaliteit van ons onderwijs onder druk staat”, klinkt het.

Ook de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), waar alle geledingen van het Vlaamse onderwijs in samenkomen, stelt zich in een advies vragen bij de vele ingrepen, zeker omdat de thema’s waarop de diensten zullen moeten focussen nog niet gekend zijn. “De Vlor betreurt dat de Vlaamse regering zo weinig vertrouwen heeft in de pedagogische begeleidingsdiensten”, klinkt het. “De Vlaamse regering kleurt toegekende middelen, behoudt eerdere besparingen en legt een uitgebreide rapporterings- en verantwoordingsplicht op.”

Naar alle verwachting komt het dossier vrijdag op de agenda bij de Vlaamse regering.