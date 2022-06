Onderwijsexpert over vernietiging eindtermen: ‘Dit bepaalt wie meeste macht heeft in onderwijs’

Heeft de vernietiging van de eindtermen u verrast?

De Bruyckere: “Helemaal verbaasd ben ik natuurlijk niet, maar toch een beetje. Er wordt al lang over gediscussieerd en het had er alle schijn van dat het fiftyfifty zou worden. In de wandelgangen hoorde je toch dat er een compromis zou gevonden worden, maar dat blijkt nu niet zo te zijn.”

Hoe groot is de impact hiervan?

“Ik denk dat we hiervan in september weinig zullen merken. Maar op lange termijn schudt deze uitspraak natuurlijk wel de machtsverhoudingen door elkaar.

“De laatste jaren hoor je vanuit het onderwijs vaak de kritiek dat de vrijheid van onderwijs alsmaar meer geknibbeld wordt. Dat de eindtermen alsmaar gedetailleerder zijn en dat leerkrachten steeds minder ruimte hebben om zelf les te geven en creatief te zijn.

“Nu zegt het Grondwettelijk Hof: zo ver kun je niet ingaan tegen de grondwet, en dat is toch belangrijk. Het doet me een beetje denken aan de uitspraak van de Raad van State eind vorige eeuw, die bepaalde dat er voor steinerscholen andere eindtermen gelden. Maar dit is toch nog belangrijker. Want onrechtstreeks ging dit over wie in Vlaanderen nu de meeste macht in het onderwijs heeft: de regering, of de koepels en de onderwijsbesturen. Het Grondwettelijk Hof bepaalt dat dat die laatste twee zijn.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) noemt het een ‘opdoffer’. Het onderwijsniveau in Vlaanderen daalt al jaren, en de eindtermen zijn het enige instrument die hij heeft om de lat hoger te leggen.

“Wat dat betreft heeft hij gelijk. Net omdat er in Vlaanderen vrijheid van onderwijs geldt, kan hij als onderwijsminister enkel zeggen: dit is het minimum. Maar tegelijk kan het natuurlijk niet de bedoeling zijn dat alles zo dichtgetimmerd is dat scholen geen vrijheid meer hebben, en volgens het Grondwettelijk Hof is dat bij deze eindtermen te veel het geval.

“Het valt ook op dat het Hof kritiek geeft op de Vlaamse regering omdat ze geen instrument heeft ontwikkeld om na te gaan hoe haalbaar de eindtermen zijn om ze eventueel bij te sturen. Dat is opvallend, want Weyts had speciaal een praktijkcommissie opgericht, onder leiding van twee schooldirecteurs, die net het doel hadden om de eindtermen tegen het licht te houden. Blijkbaar oordeelt het Grondwettelijk Hof nu dat die commissie toch niet voldoende is.”

Er was twee jaar met zo’n 230 mensen aan deze eindtermen gewerkt. Gaat deze uitspraak verdere samenwerking niet bemoeilijken?

“Die kans zit er inderdaad in. Sowieso hebben we in België echt een cultuur van sociaal overleg, ook over de eindtermen. Maar je ziet toch de laatste tijd dat tal van discussies vastlopen omdat de verschillende koepels, de regering en andere actoren niet op dezelfde lijn zitten. Dat is ook bij deze discussie het geval: het katholiek onderwijs en de steinerscholen vonden dat er te weinig vrijheid overbleef voor de leerkrachten, volgens het technisch, beroeps- en kunstonderwijs was er bij de nieuwe eindtermen te weinig ruimte voor praktijkvakken. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Provinciaal Onderwijs stonden dan wel weer aan de kant van Weyts.

“Ik ben benieuwd welke sporen dit zal nalaten. Straks moet er namelijk ook verder gediscussieerd worden over de nieuwe eindtermen van het basisonderwijs, ook al een project dat al jaren aansleept. Ik vermoed dat daarover minstens evenveel gebakkeleid zal worden.”