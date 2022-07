Onderwijsexpert over de STEM-monitor: ‘We moeten jongeren veel meer naar technische richtingen leiden’

Deze STEM-monitor zet een punt achter het eerste actieplan van de Vlaamse regering om in tien jaar tijd meer jongeren aan te trekken voor technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Heeft dit plan vruchten afgeworpen?

“De belangrijkste verwezenlijkingen zijn dat de instroom van STEM-leerlingen (STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics, DT) in het aso is verhoogd van 30 naar 36 procent in het derde middelbaar en dat het aantal meisjes in deze richtingen aanzienlijk is gestegen van 27 naar 33 procent. Dat is dus positief. Maar in het tso en het bso, waarop de focus lag, merken we weinig verbetering. En dat baart zeker zorgen, omdat dat de belangrijkste doelgroep was voor dit actieplan.”

In tien jaar is er een stagnatie: ondanks alle inspanningen vinden de jongeren in het tso en bso niet de weg naar de technologische richtingen. Naar meisjes moeten we zelfs met een vergrootglas zoeken.

“Inderdaad, dat is wat wij ook geconstateerd hebben. Door de sensibiliseringscampagnes die de afgelopen tien jaar gevoerd zijn, weet iedereen nu wel waarvoor STEM staat. Onder meer dankzij initiatieven zoals Technopolis, waar jongeren kunnen snuffelen aan techniek en technologie. Allemaal heel goed en essentieel. Maar dat heeft jammer genoeg niet gezorgd voor een gedragsverandering en meer inschrijvingen in de technische richtingen. Dat is echt wel iets waar we vanaf nu op zullen moeten inzetten. Vanuit Agoria pleiten we daar ook nadrukkelijk voor. Daarop moet de focus de komende tien jaar liggen met de nieuwe STEM-agenda 2030.”

Hoe moet dat dan? Wat is eigenlijk het probleem?

“Deze richtingen hebben vaak af te rekenen met een imagoprobleem: ze worden als minderwaardig beschouwd. En dat moeten we aanpakken. We moeten jongeren naar die richtingen leiden door duidelijk te maken hoe zij een verschil kunnen maken. Hoe zij als goede lasser kunnen bijdragen aan kwalitatieve producten. Of hoe zij door het bouwen van elektrische voertuigen mee het klimaatprobleem kunnen oplossen. We moeten appelleren aan de problemen van vandaag en hen leren dat zij daarin een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

“Verder willen we ook dat er een actieplan komt voor het hoger onderwijs. Niet iedereen van het beroeps- of technisch onderwijs stroomt onmiddellijk door naar een job. En dus moeten de bachelor- en ingenieursopleidingen voldoende in de verf gezet worden. In onze technologiebedrijven hebben we zulke profielen nodig.”

Wat als die doorstroming er niet komt?

“Dat zou een rem zetten op innovatie en het zou de groei van de bedrijven kunnen beperken. Als er niemand is die de productie kan onderhouden, dan kan die snel stilvallen. Bepaalde repetitieve taken zijn nu wel overgenomen door de technologie, maar er is nog altijd een groot menselijk aspect in de maakindustrie. En die is in Vlaanderen toch nog steeds van groot belang.”

Hoe proberen ze in onze buurlanden leerlingen warm te maken voor technische richtingen?

“Ik zag bij een bezoek aan Nederland dat ze daar vertrekken vanuit een concreet probleem uit de leefwereld van de jongeren. Dat maakt alles veel tastbaarder en veel duidelijker in plaats van altijd vanuit de theorie te vertrekken. Je mag de lat natuurlijk niet lager leggen, maar ook bij praktische toepassingen moet de fysica of de wiskunde kloppen. Dat verandert hier dus helemaal niks aan. Je gaat al doende leren en dat is voor jongeren vaak veel interessanter en uitdagender. Misschien moeten we daar in het onderwijs nog veel meer naartoe.”