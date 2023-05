Onderwijs trekt aan alarmbel over b-stroom: ‘Er zit een structuurfout in ons onderwijs’

‘We zijn een hele generatie leerlingen aan het verliezen’. Dat is de conclusie die de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) trekt in een nieuw rapport over de eerste graad van de b-stroom.

“In 1b zitten leerlingen die instromen vanuit het vijfde, vierde of soms derde leerjaar lager onderwijs. Sommigen onder hen kennen hun maaltafels nog niet of kunnen hun eigen naam niet schrijven. En toch moeten zij na twee jaar allemaal hetzelfde niveau bereiken.” Luc De Wispelaere is directeur van de Hotelschool Gent. De bakkers, beenhouwers, obers en koks van de toekomst opleiden: de secundaire school voor technisch en beroepsonderwijs loodst leerlingen met veel gedrevenheid van het eerste tot het zesde of zevende jaar.

Wie geen getuigschrift voor de lagere school haalde, start sinds enkele jaren verplicht in de b-stroom. Maar de groep leerlingen die van daaruit het volledige parcours kan afleggen, wordt steeds kleiner, merkt De Wispelaere. “We geven les aan fantastische gasten met veel potentieel. Op hun praktijkvakken scoren ze goed. Alleen liggen vakken als Frans, Nederlands of wiskunde hun minder goed. Daardoor blijven ze hangen in het derde middelbaar (pas vanaf dan moeten leerlingen in het beroepsonderwijs verplicht slagen voor hun basisvakken om over te gaan naar een volgend jaar, KVD). Zij raken schoolmoe, spijbelen, en stoppen er uiteindelijk helemaal mee.”

Zwakker

De Wispelaere is een van de vele directeurs die dat signaleerden aan OVSG. Uit cijfers die de onderwijsvereniging voor heel Vlaanderen verzamelde, blijkt dat het aantal leerlingen in de b-stroom tussen 2016 en 2021 steeg met 14 procent. Ter vergelijking: het totale aantal leerlingen in het secundair onderwijs steeg tijdens diezelfde periode met 8 procent. Ook het aandeel kwetsbare leerlingen ligt er bijzonder hoog: zo’n 85,5 procent spreekt thuis geen Nederlands, heeft een moeder zonder diploma secundair onderwijs, ontvangt een schooltoelage of woont in een buurt met een laag opleidingsniveau.

Het resulterende plaatstekort en de verplichte ‘keuze’ voor de b-stroom leidt er volgens OVSG toe dat leerlingen soms een jaar langer in het basisonderwijs moeten blijven, of in een richting terechtkomen die hen helemaal niet interesseert. 41 procent van hen heeft bovendien al een jaar schoolachterstand.

“De hele redenering achter de modernisering van het secundair onderwijs was dat de b-stroom alleen nog maar mocht dienen voor een kleine groep leerlingen met veel leerachterstand”, verklaart onderwijssocioloog Bram Spruyt (VUB). “Alleen zijn de problemen in het basisonderwijs toegenomen. Daardoor is de instroom in 1b niet alleen groter, maar ook zwakker geworden.”

Dat leerlingen naar de b-stroom kunnen zonder te slagen voor het lager onderwijs en vervolgens tot het derde middelbaar kunnen blijven overgaan, noemt topvrouw van OVSG Walentina Cools een “structuurfout. Die leerlingen hangen vast in het derde middelbaar tot ze oud genoeg zijn om met school te stoppen. We dreigen zo een hele generatie aan leerlingen te verliezen.” Ze roept de andere onderwijspartners en de overheid dan ook op om zo snel mogelijk aan tafel te zitten. “Ik ben bang dat men anders pas over enkele jaren de effecten van dit aspect van de modernisering zal evalueren. Maar dan is het al te laat.”