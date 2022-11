Onderwijs op afstand, ook zonder corona: ‘Ik vrees dat de minister hiermee een oplossing ziet voor het lerarentekort’

Scholen die nu al afstandsonderwijs organiseren, zaten tot nu toe juridisch in een grijze zone. Een nieuw kader van de Vlaamse overheid helpt hen nu. Al bewijzen die pioniers ook iets anders: dat andere scholen afstandsonderwijs vooral niet moeten gebruiken voor de quick wins. ‘We doen dit nu het vierde jaar. Ik durf te zeggen dat we er nu pas bijna zijn.’

“Strikt genomen deden wij iets dat niet mocht. (lacht)” Davy Mellemans, algemeen directeur van Campus Max in Tessenderlo en Sint-Michiel in Leopoldsburg, was een pionier. Vier jaar geleden voerde hij voor sommige vakken in zijn ‘laptopscholen’ afstandsonderwijs in.

“We hebben dat toen eerst ingevoerd in de derde graad”, zegt Mellemans. “We wilden onze leerlingen in de derde graad voorbereiden op vaardigheden zoals zelfstandig leren werken in het hoger onderwijs. De eerste keer dat een klas online gaat, moeten er veel afspraken gemaakt worden. De camera moet bijvoorbeeld aan.” Zo kan de leerkracht zien of de leerlingen goed aan het volgen zijn. Maar zelfs als de jongeren denken dat ze de camera uit kunnen zetten, dan kan dat een wijze les zijn voor hen - met de bluts en de buil. “Laat die zeventienjarige dan maar zelf vaststellen dat je dat niet kan blijven doen: dan ben je gewoon niet mee”, zegt Mellemans. “Liever hier bij ons freewheelen dan een jaar later op de hogeschool of universiteit.”

Concreet mogen sommige van de leerlingen op Campus Max of Sint-Michiel een halve dag per week thuis blijven en daar een les volgen of zelf opdrachten afwerken. Geen enkel vak wordt volledig online gegeven. “Aan het begin van het schooljaar gaan we in overleg met de leraren en leerlingen om te zien welke vakken daarvoor in aanmerking komen”, zegt Mellemans. “Na elk jaar volgt een evaluatie.”

Maximaal blijven leerlingen een halve dag per week thuis. En niet in elke richting is er afstandsonderwijs: enkel in de ASO-richtingen van de tweede graad en ASO- en een aantal van de TSO-richtingen in de derde graad. Niet in de eerste graad dus.

Ruim kader

Volgens het nieuwe kader van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zou het afstandsonderwijs veel uitgebreider kunnen, tot 20 procent van de lessen in de eerste graad, en tot 30 en 40 procent in de tweede en derde graad. Toch denkt onderwijstechnoloog Jo Tondeur (VUB) dat zoiets niet snel zal gebeuren. “Ik vermoed dat er niet veel scholen zijn die leerlingen in de eerste graad thuis willen laten om vandaar online lessen te volgen”, zegt hij. “Scholen denken daar vooral aan voor de tweede en derde graad. Uit onze studie bleek trouwens dat secundaire scholen de online component vaak op school organiseren.”

Ook directeur-pionier Mellemans denkt dat scholen de ruimte die ze nu krijgen niet snel maximaal zullen invullen. “De school die dat morgen doet, heeft overmorgen een groot probleem met zijn leraren en leerlingen”, zegt hij. “Let op: afstandsonderwijs implementeren vraagt heel wat tijd en energie. Wij zitten voor die halve dag per week in het vierde jaar. Ik durf te zeggen dat we er nu pas bijna zijn. Je kan dit niet zomaar op twee of drie jaar in elkaar boksen.”

Dat bewijst ook bevraging die Arteveldehogeschool doet via TeacherTapp. Op 17 oktober vroeg men leraren daar hoeveel percent van de lessen scholen maximaal zouden mogen online aanbieden. 35 procent van de leraren zei 0 procent. De helft van de leraren maximaal 25 procent.

“Het is beter dan het maximumpercentage tot 50 procent dat eerst op tafel lag”, zegt Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD over het compromis. “Langs de andere kant blijven we vinden dat fysiek onderwijs het beste is, zeker voor de meest kwetsbare leerlingen. Ook vrezen we dat scholen dit zullen gebruiken als oplossing tegen het lerarentekort.” De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), een orgaan dat alle geledingen van het onderwijsveld verenigt, schuift dat ook naar voor als mogelijke valkuil.

Ook Mellemans greep vorig jaar uit noodzaak even terug naar afstandsonderwijs als noodoplossing voor een afwezige leerkracht. “Vijftien kilometer verder had ik een andere school waar een leraar hetzelfde vak aan dezelfde richting gaf”, zegt hij. “Maar dat kan enkel een ad hoc oplossing zijn voor een week of twee.” Zelf ziet hij meer gevaar in iets anders: dat scholen op die manier zullen proberen de hoge energiefacturen opvangen in de winter. “Principieel kan je dat niet maken”, zegt hij. “Dan zijn het ouders die de last moeten dragen en zouden we 1.700 afzonderlijke huizen moeten verwarmen in plaats van één school. Dat is een grotere kost.”