Onderwijs knijpt neus dicht en slikt medicijn: ‘Heeft die extra week kerstvakantie zin? Niet echt, denk ik’

“Voor ons komen de maatregelen alleszins te laat.” Inge Brison, directrice van de Vrije Basisschool De Bosstraat, kan er niet bij dat de week waarin het basisonderwijs dicht moet pas vlak voor de kerstvakantie valt. Die zal nu drie weken duren, van 18 december tot 9 januari. “Ik denk dat er net nu heel wat scholen aan het verzuipen zijn. Die week zouden we nu nodig hebben.”

In de Leuvense school kunnen ze in elk geval niet meer wachten. Gisteren beslisten ze dat de hele school vanaf maandag overschakelt op afstandsonderwijs. “We hebben veel kinderen die ziek of besmet zijn”, zegt Brison. “Ook leerkrachten vallen uit.”

Brison is lang niet de enige die zich vragen stelt. “Ik denk niet dat die maatregel virologisch erg zinvol is in het basisonderwijs”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “We laten de besmettingen nog twee weken doorlopen en zijn tegen dan wellicht al over de piek aan besmettingen.” Scholen zullen tijdens die extra week vakantie noodopvang voorzien. Hoe dat zal gebeuren, moet nog duidelijk worden. Het secundair onderwijs schakelt vanaf volgende week over naar deeltijds afstandsonderwijs.

Vooral bij de vakbonden is het ongeloof groot. “Als het brandt, moet je toch blussen?”, zegt Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD, die net zoals het hele onderwijsveld ook viel over de ongelukkige uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dat “er de laatste week niet veel meer gebeurt: een feestje of een beetje voorlezen”. Koen De Backer van de liberale vakbond VSOA noemt de maatregelen dan wel “een stap in de juiste richting, ze komen te laat”.

De vraag is hoeveel (basis)scholen die langere vakantie halen. Het Overlegcomité besliste immers dat klassen voortaan vanaf twee besmettingen in quarantaine moeten. Vorige week lag die drempel nog op vier besmettingen. Daardoor zullen er simpelweg meer klassen en scholen moeten sluiten. Ter herinnering: er zijn nu 115 van de bijna 4.000 scholen gesloten in Vlaanderen. “Wij zijn eens drie weken terug gaan kijken in onze cijfers”, zegt Tim Stiers, directeur van de GO!-basisschool Hof Pepijn in Landen. “Dat zou toch een verdubbeling van het aantal klassen in quarantaine betekenen voor ons.”

Maskers vanaf 6 jaar

Naast de verplichting van CO2-meters in klassen - met strikte richtlijnen voor wat daarmee moet gebeuren - nam het Overlegcomité slechts één bijkomende maatregel om verdere viruscirculatie in het lager onderwijs tegen te gaan: een uitbreiding van de mondmaskerplicht naar 6 jaar.

“Dat valt mij zeer zwaar”, reageerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die zich daar altijd tegen verzet heeft. Vooral de experts halen hiermee een slag thuis: zij pleiten al maanden om zo’n uitbreiding van de mondmaskerplicht in strijd tegen de veel besmettelijker deltavariant. Die bleek na de zomervakantie plots ook in het basisonderwijs opmars te maken, in tegenstelling tot de Wuhanvariant vorig schooljaar.

Populair is de maatregel allerminst, al slikt iedereen hem wel. Ook de ouderkoepels verwachten dat er nog vragen over binnenlopen. “Geen enkele ouder ziet dat wellicht graag”, zegt Stiers. “Maar eerlijk: onze vijfde- en zesdejaars die het al langer moeten dragen, doen er eigenlijk niet moeilijk over. Als het kan helpen, nemen we het erbij. Maar ik hoop wel dat het een tijdelijke maatregel blijft.”

“Het is geen evidentie, maar we doen wat virologisch nodig is”, liet Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, weten aan persagentschap Belga. Daarmee weerspiegelt hij eigenlijk de houding van het hele veld: de maatregelen zijn “verdedigbaar” aldus Boeve, maar niemand doet dat van harte. Dus knijpt het onderwijs de neus dicht en slikt het het medicijn. Zonder de garantie dat het zal aanslaan.