Onderwijs dringt aan op soepeler quarantainebeleid: ‘Test- en quarantaineregels zijn onwerkbaar en niet zinvol’

In veel scholen is het momenteel pompen of verzuipen. Door de besmettelijkere omikronvariant vallen heel wat leerlingen en leerkrachten ziek uit. Ook moet een klas in quarantaine zodra vier leerlingen positief testen.

Daarom vroegen de CLB’s vorige week al om de quarantaineregels te versoepelen. Ook de onderwijskoepels en Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) sloten zich daar intussen bij aan. Dinsdag klopten ze hun voorstel af: samen vragen ze dat enkel nog positief geteste kinderen en kinderen met symptomen thuisblijven.

“De regel dat een klas automatisch sluit bij vier besmettingen komt dan te vervallen”, klinkt het in een mededeling van minister Weyts. Woensdag zitten de ministers van Volksgezondheid samen om de knoop door te hakken.

“De huidige test- en quarantainemaatregelen zijn noch werkbaar voor scholen, noch zinvol in het beheersen van de epidemie”, zegt Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Al benadrukt Pelleriaux dat de kous daarmee niet af zal zijn.

In navolging van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit ook hij voor een meer doorgedreven gebruik van zelftesten om besmette leerlingen sneller op te sporen. Hij vraagt minister Weyts daar geld voor vrij te maken. Die is daar echter geen voorstander van, zo liet hij al meermaals weten.

Toch blijven de vakbonden met vragen zitten bij het voorstel voor een versoepeling van de quarantainemaatregelen. “Uiteraard willen ook wij dat gezonde kinderen naar school kunnen”, zegt Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD. “Maar we weten allemaal dat zeker jonge leerlingen besmet en asymptomatisch kunnen zijn. Wij vrezen dat als zij toch naar school gaan ze daar het personeel kunnen besmetten.”

Koen De Backer van de liberale vakbond VSOA: “Als de virologen zeggen dat we de piek van de huidige golf in zicht hebben, wachten we dan niet beter tot we die achter de rug hebben?”

Barometer

De voorbije drie weken zorgden ook de continue veranderingen in de regels voor heel wat tandengeknars. Dat is niet in dovemansoren gevallen: in navolging van de federale coronabarometer zal ook het onderwijs zo’n barometer krijgen. Ook dit instrument zal met kleurcodes werken, telkens met strengere maatregelen.

Opvallend: in de barometer zou geen afstandsonderwijs voor het hele Vlaamse onderwijs opgenomen worden. Lokaal zouden scholen en gemeenten die stap wel nog kunnen zetten. Volgende week komen de sociale partners weer samen om zich over de barometer te buigen. Ten slotte zette het overleg dinsdag ook het licht op groen voor meerdaagse schoolreizen. Die zullen vanaf 29 januari opnieuw kunnen doorgaan.