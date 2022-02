Onderwijs bereikt akkoord over coronabarometer: nooit meer afstandsonderwijs, tenzij school dat zelf wil

De barometer zal werken met vier kleurcodes (groen – geel – oranje – rood). In elke code zit een set aan basismaatregelen, zoals afstand houden of “maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de leraarskamer”.

Per kleurcode komen er dan extra maatregelen bij. Zo komen vanaf code oranje opnieuw mondmaskers in het vizier en zijn niet-essentiële derden dan niet meer welkom op de school. Het kabinet benadrukt dat de maatregelen niet in marmer gebeiteld staan. Afhankelijk van de situatie of wijzigende wetenschappelijke inzichten kunnen ze bijgestuurd of aangevuld worden met extra maatregelen.

Opvallend: het onderwijs zal volgens de coronabarometer nooit terugkeren naar een algemene schoolsluiting zoals in maart 2020. Contactonderwijs is de norm. Al kan er lokaal wel geschakeld worden naar afstandsonderwijs waar dat nodig is.

Code rood

De huidige situatie stemt overeen met code rood. Er zijn geen parameters afgesproken voor de overgang van de ene kleur naar de andere. Het is het overleg van alle onderwijspartners dat zal bepalen in welke kleurcode we zitten. Daarvoor baseren ze zich onder andere op de wekelijkse rapporten van de Risk Assessment Group (RAG). “Onderwijs probeert steeds de logica van de brede samenleving door te trekken in onderwijs en schakelt mee wanneer er in de brede samenleving wordt geschakeld van kleurencode”, klinkt het.

De barometer komt er om meer voorspelbaarheid te geven aan het veld. Daar was de laatste tijd geregeld kritiek op de snel veranderende regels. “De coronabarometer geeft meer houvast aan de scholen”, zegt Weyts.

“Met deze barometer, ondersteund door regelmatig overleg met de onderwijspartners, willen we onze scholen meer vaste grond onder de voeten bieden”, zegt ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De barometer bepaalt alvast dat onze scholen geen strenger regime moeten volgen dan de regels die erbuiten gelden. Het principe van onderwijs als prioritaire sector in de samenleving wordt zo opnieuw bevestigd.”

Ook het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, is tevreden dat de barometer er is. “De maatregelen zijn niet nieuw, maar ze staan nu samengevat in de barometer en geven een duidelijk overzicht”, aldus Marianne Coopman, algemeen secretaris bij het COV. Wel stipt de onderwijsvakbond aan dat er onduidelijkheid blijft over de graad van de pandemie. Bovendien is het ook belangrijk dat de scholen genoeg tijd krijgen om over te schakelen wanneer de barometer naar een andere kleur overschakelt, klinkt het.

Die bedenkingen komen niet uit de lucht vallen. Het is immers niet de eerste keer dat het onderwijs met zulke kleurcodes werkt. Ook in 2020 klopten de verschillende onderwijspartners al eens zo’n kader af. Dat kader was echter een pak gedetailleerder dan de huidige barometer. De maatregelen werden vaak bijgestuurd en de hele barometer raakte in ongebruik.