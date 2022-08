Ondervoede witte dolfijn in Seine baart zorgen: dier moet zo snel mogelijk terug naar zee, maar dat is niet evident

Hoe komt de witte dolfijn in Parijs terecht?

De beloega, een beschermde soort, werd dinsdag voor het eerst in de Seine gespot. Donderdag bevond het dier zich al in de buurt van Vernon, op meer dan honderd kilometer van de kust. Volgens de krant Le Monde had hij meer dan 30 kilometer op een dag afgelegd. Intussen heeft hij een sluis bereikt op ongeveer 70 kilometer van Parijs.

Normaal komen dergelijke walvisachtigen voor in koude wateren in het noorden, maar soms verschijnen ze zuidelijker. Waarom deze beloega zover van zijn natuurlijke habitat gezwommen is, is onduidelijk.

Op dronebeelden is te zien hoe de beloega langzaam verderzwemt en af en toe naar boven komt om te ademen. Hoe groot het dier is, is niet bekendgemaakt, maar een volwassen beloega kan tot 5 meter lang worden.

Hoe uitzonderlijk is dit?

In de herfst verlaten walvisachtigen de noordelijke wateren, op zoek naar voedsel, wanneer zich daar ijs vormt. Zelden gaan ze zo ver zuidwaarts, al duikt er volgens het Franse departement Eure wel eens een enkeling op die verder zwemt dan gewoonlijk. Soms begeven ze zich hierbij ook korte tijd in zoet water.

Einde mei zwom een ernstig zieke orka, die zich van zijn groep had verwijderd, tientallen kilometers de Seine in. Pogingen om het dier terug naar de zee te leiden, mislukten, en het dier stierf een natuurlijke dood.

Een maand later werd alweer een walvis, vermoedelijk een dwergvinvis van 10 meter lang, in de Seine gesignaleerd.

In september 2018 werd een beloega gespot in de Thames, nabij Gravesend.

In 2018 werd een beloega gespot in de Thames. Beeld EPA

Kan het dier in de Seine overleven?

Walvisachtigen kunnen een tijdje overleven in zoet water, maar de Seine is geen geschikte plek. Een woordvoerder van dierenwelzijnsorganisatie Sea Shepherd zegt dat de beloega niet kan blijven waar hij nu is, omdat het water in de Seine “zeer vervuild” is en de rivier “lawaaierig”. Walvisachtigen zijn extreem gevoelig voor geluid. De lokale autoriteiten roepen op om uit de buurt van het dier te blijven om zo te voorkomen dat het extra stress ondervindt.

Franse reddingsdiensten, brandweerlui en biodiversiteitsambtenaren houden het dier nauwlettend in de gaten. Ze maken zich zorgen om zijn gezondheid. De witte dolfijn lijkt ondervoed te zijn, en zijn huid is veranderd, klinkt het. Tegelijk brengt hij relatief weinig tijd aan de oppervlakte door, wat erop zou duiden dat hij wel voldoende zuurstof krijgt.

Wat nu?

Hoe het verder moet met de beloega, is de vraag. Dat hij weinig aan de oppervlakte komt, bemoeilijkt een eventuele reddingsoperatie omdat het dier “boten ontvlucht en zich niet richting de kust laat manoeuvreren”, aldus de autoriteiten.

Intussen wordt het dier nauwlettend in de gaten gehouden met drones. “De uitdaging zal nu zijn om de beloega te voederen en te proberen hem te begeleiden naar de oceaan,” zegt Lamya Essemlali, het hoofd van Sea Shepherd Frankrijk. Het dier uit het water halen om het te transporteren, is geen optie, volgens Essemlali. “De urgentie is nu de walvis te voederen om te voorkomen dat hij hetzelfde lot ondergaat als de orka die einde mei stierf.”