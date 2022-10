‘Ondertussen kan ik niet meer zonder’: studenten UAntwerpen trekken zich terug voor ‘prikkelarm moment’

Het ‘prikkelarme moment’ is aan een opmars bezig. De Universiteit Antwerpen heeft meerdere ruimtes om tot rust te komen. ‘Het is bedoeld om los te komen van de dagelijkse rush.’

Gejaagd stap ik Antwerpen door. Drie keer ging ik verkeerd, de middag vordert en straks moet dit artikel af. Als ik dan eindelijk de Ignatiuskapel op de stadscampus van de universiteit gevonden heb, zwiep ik de houten deur gehaast open. Ik kijk om mij heen. Er is niemand. Even zitten dan maar.

Overal op de stadscampus wemelt het van de studenten, maar in deze narthex, de voorhal van het kerkgebouw, is het rustig en stil. De ruimte is bedoeld voor een moment van bezinning. De inrichting is warm en rustgevend. Studenten en medewerkers kunnen altijd binnenlopen. Voor even zijn ze hier van de dagelijkse hectiek bevrijd.

Daar is behoefte aan. Allicht dat onze maatschappij een tikkeltje overprikkeld is. Musea, winkels en kermissen spelen erop in en bieden steeds vaker een ‘prikkelarm moment’ aan. Bij de Decathlon in Kortrijk kan er bijvoorbeeld op dinsdag- en donderdagochtend in alle rust worden gewinkeld. De lichten zijn gedempt en de muziek en de intercom staan uit. Het Museum voor Schone Kunsten in Gent verzorgt prikkelarme rondleidingen. Bezoekers wordt dan gevraagd om geen felle kleuren of tikkende hakken te dragen. Zo kunnen ze zonder afleiding van de kunst genieten.

Mindfulnest

Verder is de stille ruimte aan een opmars bezig. Zelfs bij de Gentse Feesten was er een kamer waar feestgangers zich voor een moment konden terugtrekken. Ook de Universiteit Antwerpen biedt daar meerdere faciliteiten voor.

Zo staat er in de bibliotheek op de stadscampus een zogenoemd ‘mindfulnest’. Deze cocon kan op slot en is geluiddicht. Het licht en de muziek vallen naar believen in te stellen. Zittend of liggend kan er een meditatie worden gevolgd.

“Voor mij werkt het fantastisch”, zegt rechtenstudent Jisha, die juist het mindfulnest komt uitgestapt. “Aanvankelijk dacht ik: wat is dit voor een raar ding, maar inmiddels kan ik er niet meer zonder.” Tijdens het studeren neemt ze zo nu en dan plaats in de cocon. “Als ik merk dat ik moe word en minder geconcentreerd ben, neem ik hier een break. Maar niet langer dan tien minuten, want dan val ik in slaap. Na afloop ben ik altijd een stuk relaxter.”

“Wij willen onze studenten en medewerkers de gelegenheid bieden om zich even terug te trekken”, vertelt woordvoerder Peter De Meyer. “Als ze gestrest zijn of gewoon behoefte hebben aan een moment van rust, dan hebben we daar verschillende faciliteiten voor.”

Dutje

Behalve de narthex en het mindfulnest is er ook een grote stille ruimte. Daar staan sofa’s, zetels en hoge stoelen. “Die kwam er op verzoek van de studenten”, zegt De Meyer. “Aanvankelijk werd het vooral voor religieuze doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld door moslims die een plek nodig hadden om te bidden. Maar tegenwoordig trekt de stille ruimte ook een ander publiek. We zien dat mensen hier graag even aan alle drukte ontsnappen.”

De regels zijn simpel: “respecteer de stilte, eet en drink niet en gebruik de ruimte enkel voor die doeleinden waarvoor ze werden ingericht, zoals bezinnen, bidden of mediteren.”

En een dutje? Zou dat mogen? De Meyer lacht: “Dat zal vast al weleens voorgekomen zijn en je wordt heus niet weggestuurd, maar het is in eerste instantie in het leven geroepen om los te komen van de dagelijkse rush.”

“Bedankt om deze stille plek te creëren”, zo staat te lezen in de narthex. Veel van mijn voorgangers hebben een boodschap op een briefje achtergelaten. Sommigen doen een grote of kleine wens. “Dat we altijd vrienden blijven”, zo schrijven P, S en L. “Dat we allen mogen slagen voor onze examens.” “Dat we vrede vinden.”

Hoop sterft als laatste, dus ook ik kriebel iets neer . Na een kwartiertje sta ik op en ga de drukke stad weer in. Ontspannen wandel ik naar huis. Om dit artikel te schrijven.