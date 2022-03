Ondernemers smeken om personeel: ‘Gewone vacatures werken niet meer’

De arbeidsmarkt kende in 2021 een grote heropleving, blijkt uit een studie van de KU Leuven. In het tweede kwartaal kwamen er netto 93.000 jobs bij, het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 2006. Drie ondernemers getuigen over deze hoogconjunctuur.

Bouwgroep B&R: 846 medewerkers, 123 aanwervingen in 2021

Gedelegeerd bestuurder Sam Daems (39): ‘Op dit moment hebben we nog zeventig vacatures’



“In de bouwsector kampen we al jaren met een tekort aan gekwalificeerd personeel, maar vorig jaar was inderdaad wel een recordjaar. Op de personeelsdienst hebben we één persoon die voltijds bezig is met de selectie en aanwerving van nieuwe werknemers. Voor de coronapandemie draaide de business al vrij goed, vorig jaar hebben we een versnelling hoger kunnen schakelen, waarbij we vooral veel appartementen hebben verkocht.

Sam Daems. Beeld B&R

“Het ziet er niet naar uit dat dit snel zal ophouden. Dit jaar hebben we alweer 44 mensen aangeworven, gemiddeld één per dag. We draaien intussen een omzet van 420 miljoen euro in onze groep van 25 verschillende bedrijven die elk aspect van een bouwproject in handen kunnen nemen. Op dit moment hebben we nog zeventig openstaande vacatures. Het gaat over allerlei profielen, van metselaars en bekisters tot werfleiders en ploegbazen.

“Allemaal goed nieuws natuurlijk, de zaken gaan uitstekend. Maar de keerzijde van de medaille is dat het alsmaar moeilijker wordt om nog gekwalificeerd personeel te vinden. Het grootste probleem blijft het imago van de bouwsector. We merken dat er weinig leerlingen afstuderen in de technische richtingen. Zo droogt dat kanaal helemaal op. We moeten onze sector weer sexy maken. Ik vind dat wij als bedrijf daar ook een rol in te spelen hebben.”

Dienstenchequebedrijf Hands@Home: 85 medewerkers, 15 aanwervingen in 2021

Zaakvoerder Mari Ceylan (35): ‘Er is zelfs al geïnformeerd voor Oekraïense vluchtelingen’

“We hebben nu 85 mensen in dienst die we via dienstencheques voltijds of deeltijds aan werk hebben geholpen. Alles samen zijn we actief bij een duizendtal klanten. En als we zien hoeveel vraag er is naar een huishoudhulp, dan zouden we gerust vijftien extra mensen kunnen gebruiken. Maar die zijn er niet, de vraag is in onze sector veel groter dan het aanbod.

Mari Ceylan van dienstenchequebedrijf Hands@Home: "Als we zien hoeveel vraag er is naar een huishoudhulp, dan zouden we gerust vijftien extra mensen kunnen gebruiken." Beeld Tine Schoemaker

“Amper elf jaar geleden zijn we gestart met één huishoudhulp bij één enkele klant en nu zitten we aan een veelvoud. Vorig jaar hebben we vijftien mensen kunnen aanwerven. Het fijne aan deze sector is dat onze medewerkers zeer divers zijn. Ik ben zelf van Assyrische oorsprong. Wij hebben nu bijvoorbeeld mensen van Syrische, Ghanese en Marokkaanse origine. Soms is het in het begin wat behelpen met het Nederlands, maar zij trekken zich snel uit de slag, met dank aan Google Translate. Het is voor hen ook een mooie opstap naar de arbeidsmarkt.

“Toevallig kreeg ik deze week nog telefoon van iemand die een Oekraïense familie gaat opvangen. En die vroeg of ik nog extra werkkrachten kon gebruiken. Dat zal ik zo snel mogelijk bekijken. Samen met mijn zakenpartner Jan hopen we nog te groeien tot honderd medewerkers. Dan is het genoeg, anders kunnen we het niet meer georganiseerd krijgen.”

Softwarebedrijf Striktly Business Software: 50 medewerkers, 15 aanwervingen in 2021

Stéphanie Ouachan (34): ‘Gewone vacatures werken niet meer’



“We hadden met ons softwarebedrijf in 2021 sowieso een groeiscenario in gedachten. Daarom hebben we ook vijftien mensen aangeworven. Omwille van de specifieke profielen die wij zoeken hebben we gemerkt dat een gewone vacature bij de VDAB niet meer genoeg was. Vanuit het bedrijf hebben we iemand in dienst genomen die zich specifiek met rekrutering bezighoudt.

Stéphanie Ouachan. Beeld Tine Schoemaker

“Ook belangrijk is dat we via employer branding het imago van ons bedrijf in de verf zetten. Dat helpt om sterke, jonge mensen aan te trekken. Bij Striktly Business Software zijn we vooral gespecialiseerd in het digitaliseren van de administratie van ondernemingen. Het doel is om marktleider te worden en eventueel naar het buitenland te kijken.

“Ik ben op mijn vijftiende met school gestopt en heb op mijn 22ste mijn eerste bedrijf opgestart, een beveiligingsonderneming. Dat heb ik vijf jaar geleden verkocht, om dan met Striktly te beginnen. Door mijn atypische aanloop vind ik de motivatie bij mijn medewerkers heel erg belangrijk. Aan de andere kant moeten de mensen die bij ons werken zich goed voelen. Zo kunnen we hen aan ons binden. Daarom heb ik mijn werknemers met kerstmis bijvoorbeeld een groepsverzekering cadeau gedaan. En we proberen voor een goede sfeer te zorgen met bijvoorbeeld teambuildings op Ibiza of met yogasessies.”