‘Onder het sympathieke imago van de ‘bad boy’ schuilt iets anders’: wie is Dennis Black Magic, die verdacht wordt van verkrachting?

Opnieuw komt voormalig pornokoning Dennis Black Magic in aanraking met het gerecht. Hij wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank op verdenking van verkrachting. Wie is de man die schuilgaat achter de donkere zonnebril?

Dennis Burkas, zoals de echte naam van Dennis Black Magic luidt, wordt verdacht van de verkrachting van acht vrouwen. Daarvoor wordt hij nu doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Dat schrijven de Mediahuis-kranten en bevestigt zijn advocaat Mounir Souidi.

“Hij is buiten vervolging gesteld voor een aantal feiten en voor een aantal feiten doorverwezen”, zegt Souidi. “We hebben gevraagd om geconfronteerd te kunnen worden met een aantal dames. Dat is ons geweigerd, wat ik vreemd vind. Wij zullen vol vertrouwen naar de correctionele rechtbank gaan.” Burkas zelf zegt dat hij onschuldig is.

Aanleiding voor de zaak was een klacht van OnlyFans-model Nanoe Vaesen, die in 2020 aangekondigd werd als hoofdrolspeelster in een ‘pornografische langspeelfilm’ van Burkas. Politie en gerecht startten nadien een onderzoek op. Gedurende dat onderzoek zat Burkas zeven maanden in voorhechtenis.

Enkele dagen geleden ging Burkas zelf in op de zaak in een lange post op Facebook. Volgens hem heeft Vaesen negen andere modellen “met manipulatie, door afpersing en door valse beloftes” valse verklaringen tegen hem laten indienen. “Ondertussen hebben zeven van de negen modellen al een brief geschreven naar de onderzoeksrechter en parket met de mededeling dat ze niet meer achter hun valse verklaring staan”, schrijft hij. Zijn advocaat wil pas voor de rechtbank ingaan op dat argument.

Ook advocate Virginie Cottyn wenst niet in te gaan op de inhoud van de zaak, “om de sereniteit te behouden”. Wel geeft ze aan de Facebook-post van Burkas “te betreuren”. “Zulke zaken hebben geen plaats op Facebook, wel in de rechtbank”, klinkt het.

Pornokoning

Het is niet de eerste keer dat Burkas, intussen vader geworden van een zoontje, in aanraking komt met het gerecht. Verschillende keren werd hij al veroordeeld, ook vanwege zedenfeiten. Dat hij “gelukkig” was met een uitspraak, luidde zijn opvallende reactie in deze krant na een veroordeling voor aanranding in 2008. “Ik ben blij dat ik niet veroordeeld ben voor verkrachting, want ik bén geen verkrachter.” Het lijkt typerend voor de manier waarop Burkas omgaat met zulke beschuldigingen en veroordelingen: hij minimaliseert en ontkent ze.

Dat hij gezocht wordt, is een argument dat hij wel vaker aanhaalt. “Ik weet jammer genoeg te veel van bepaalde machtige en bekende personen, waarvan de waarheid het daglicht niet mag zien”, schreef Burkas vorige week nog op Facebook. “Hiervoor onterecht gestraft worden voor een feit dat ik niet gepleegd (sic) zou een heel jammere zaak zijn.”

Liever cultiveert Burkas het imago van een ietwat ondeugende pornoproducent die bij zijn Griekse mama inwoont. Zowel in een Jambers-reportage jaren geleden als in de Streamz-documentaire Dennis vs. Black Magic sleept Burkas een cameraploeg mee naar zijn ouderlijk huis.

“Ik heb daar met een dubbel gevoel aan gewerkt”, zegt documentairemaker Peter Boeckx daarover. “Burkas deed zich altijd voor als de sympathieke bad boy. Maar daaronder schuilt iets anders waar het moeilijk is de vinger op te leggen.” Boeckx had het gevoel te spreken met een man die in het verleden bleef hangen, “in de tijd van VHS-cassettes, waar hij naar eigen zeggen veel geld mee heeft verdiend. Maar de wereld is veranderd. Toch blijft hij aan dat beeld van zijn glorieperiode in de Zillion hangen.”

Dennis Burkas, alias Dennis Black Magic, met onafscheidelijke zonnebril. Burkas cultiveert het imago van de ietwat ondeugende pornoproducent die bij zijn Griekse mama inwoont. Beeld Jan Aelberts

Eind jaren 90 is Burkas niet weg te slaan uit die discotheek. Door de gelijknamige film van Robin Pront uit 2022 komen zowel Zillion-uitbater Frank Verstraeten als Dennis Black Magic - in de film vertolkt door Matteo Simoni - plots weer vol in de aandacht. Al is Burkas eigenlijk nooit echt weg te slaan geweest uit kranten en magazines. Onlangs nog kwam hij onder de aandacht door het erotische gezelschapsspel dat hij samen met zijn vriendin op de markt bracht.

Dennis Black Magic, de (voormalige) pornokoning van Vlaanderen die graag in de periferie van de showbizzwereld vertoeft: zo leert de Vlaming hem kennen. Dat hij “porno bespreekbaar en aanvaardbaar wil maken”, zo liet hij in het verleden wel vaker optekenen. Al heeft hij minstens even vaak al te kennen gegeven te zullen stoppen met pornofilms.

Robin Hood

Maar dat is wel de basis van zijn bekendheid: porno maken. De kneepjes van het vak leerde Burkas onder de vleugels van Vlaanderens eerste echte pornoregisseur, Eddy Lipstick. Al staan de twee een ander type pornofilm voor: mikte Lipstick eerder op huis-tuin-en-keukenporno zoals FC De Kapoenen, dan mikte Burkas op ‘prestigeporno’, zoals hij dat ooit omschreef in De Standaard.

Hij maakte ook naam door het uitbrengen van enkele naaktkalenders met bekende Vlamingen zoals Tanja Dexters, met wie hij later in onmin raakt. Nog zo’n constante in de carrière van Burkas. Met verschillende mensen met wie hij eerst samenwerkte, kan hij nu niet meer door één deur: Dexters, Verstraeten en dus ook Vaesen.

Toch lijken er hem op de een of andere manier altijd mensen te blijven steunen. Regisseur Jan Verheyen noemde Burkas in de bovenvermelde documentaire een vriend. “Dennis is een kwajongen, een Robin Hood die steelt van de rijken om aan de armen te geven”, zegt hij op een gegeven moment onder het goedkeurende oog van Burkas zelf. “Al is hij toevallig de arme aan wie hij geeft.”