Ondanks vrees voor escalatie: Poetin beschuldigt westen conflict op te poken, maar verklaart Oekraïne niet de oorlog

Volgens de Russische president was de “speciale militaire operatie” in Oekraïne - de officiële bewoordingen van het Kremlin over de invasie - een noodzakelijke en “tijdige” maatregel. Rusland zag zich immers genoodzaakt in te grijpen, klonk het.

Poetin stelde dat het westen niet naar Rusland wou luisteren en andere plannen had. Volgens hem waren er voorbereidingen aan de gang voor “strafoperaties” in de oostelijke Oekraïense regio Donbas en een “invasie in onze historische grondgebieden, de Krim inbegrepen”. “Kiev kondigde de mogelijke aankoop van kernwapens aan en het NAVO-blok begon actieve militaire kolonisatie van gebieden die tot ons behoren. Daardoor was een voor ons absoluut onaanvaardbare bedreiging geschapen, direct aan onze grenzen”, beklemtoonde hij.

De Russische invasie in Oekraïne was volgens Poetin dan ook gerechtvaardigd. Hij sprak van een preventief antwoord op de agressie. “Dit was een geforceerde, tijdige en de enige correcte beslissing, een beslissing van een soeverein, sterk en onafhankelijk land”, zei hij.

Beeld REUTERS

De Russische soldaten vechten in Oekraïne dan ook voor “onze mensen in de Donbas, voor de veiligheid van ons vaderland”, klonk het. Hij benadrukte ook dat er alles aan moet worden gedaan opdat “de horror van een nieuwe globale oorlog zich niet herhaalt”.

De Russische president vroeg ook een minuut stilte voor de Russen die in WOII waren gedood, maar ook voor de soldaten die in de Donbas strijden.

Geen oorlogsverklaring

In het Westen werd voorafgaand aan de speech gespeculeerd dat de president Oekraïne officieel de oorlog zou verklaren, maar dat heeft hij dus niet gedaan. Ook een (gedeeltelijke) overwinning uitroepen vermeed Poetin, net als enige verwijzing naar de gebieden die Rusland al veroverd heeft in Oekraïne, zoals Marioepol. Poetin zei dat het belangrijk is om tegen het nazisme te blijven strijden, maar dat het ook van belang is “om alles te doen om de verschrikkingen van een wereldoorlog te voorkomen”.

Vlak voor de 11 minuten durende toespraak inspecteerde onder anderen de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe de troepen die deelnemen aan de militaire parade. Ook werd een minuut stilte gehouden voor de Russische slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Na de toespraak van Poetin werd het volkslied van Rusland gespeeld en begonnen de militairen aan de jaarlijkse parade.

Rusland beweert al sinds het begin van de oorlog dat het Oekraïne op 24 februari is binnengevallen om het land te “demilitariseren” en “denazificeren”. De Russen annexeerden in 2014 de Krim van Oekraïne.

Beeld AFP

Geen luchtshow

Opvallend was dat de luchtshow van de militaire parade in Moskou niet doorging. Volgens de Russische autoriteiten was het weer daarvoor niet goed genoeg. Het was in Moskou vanmorgen lichtbewolkt met windkracht 2 en er werden slechts kleine buien verwacht, maar meestal veel zonneschijn. Het is niet duidelijk welke weersomstandigheden nodig waren om de luchtshow wel te laten doorgaan.

Aan de show zouden 77 vliegtuigen en helikopters deelnemen, inclusief het zogenaamde ‘Doomsday’-vliegtuig dat door de Oekraïense leger- en regeringstop als hoofdkwartier wordt gebruikt in het geval van een nucleair wereldconflict.

Volgens mediaberichten zouden verschillende toestellen samen in een ‘Z’-formatie vliegen. De letter ‘Z’ is een symbool geworden van steun aan de Russische troepen tijdens de oorlog in Oekraïne. De letter staat op veel militaire voertuigen geschilderd en verschijnt geregeld in het Russische straatbeeld.

De parade op het Rode Plein kon wel plaatshebben met 11.000 militairen en meer dan honderd militaire voertuigen.

Beeld REUTERS

Zelensky: ‘We wonnen toen, we winnen nu ook’

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een video ter ere van de overwinning op nazi-Duitsland verklaard vertrouwen te hebben dat Oekraïne de oorlog van Rusland zal winnen. “We wonnen toen, we zullen nu ook winnen.”

“Op de Dag van de Overwinning vechten we voor een nieuwe overwinning”, aldus Zelensky. “De weg ernaartoe is moeilijk, maar we twijfelen er niet aan dat we zullen winnen.” De video, waarin de president in Kiev loopt, kwam uit voor de jaarlijks terugkerende, grote militaire overwinningsparade in Moskou.

Zelensky stelde ook dat Oekraïne “binnenkort” twee overwinningsdagen zal hebben en de Russische president Poetin “geen enkele meer”. Hij zei verder dat Oekraïners vrije mensen zijn die in het verleden meermaals hebben gevochten om hun land te beschermen en voor zichzelf zullen blijven vechten.

“We zijn trots op onze voorouders die, samen met andere naties in de anti-Hitler-coalitie, het nazisme hebben verslagen. En we zullen niemand deze overwinning laten annexeren, we zullen niet toestaan ​​dat deze wordt toegeëigend.” Zelensky voegde daaraan toe dat “er geen indringer is die over onze vrije mensen kan heersen”.