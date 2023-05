Ondanks krappe arbeidsmarkt vinden mensen van buiten Europa moeilijk de weg naar werk: ‘Er is een groot onbenut reservoir’

Bedrijven en vakbonden zijn het er roerend over eens: willen we de komende jaren the right person for the job nog vinden, dan moeten we voor veel meer beroepen die juiste mensen zoeken buiten Europa. Maar tegelijk raken migranten van buiten de EU nergens zo moeilijk aan werk als in ons land. Hoe lossen we dat op?

De Vlaamse arbeidsmarkt schreeuwt om werkkrachten, en dat zal nog wel een hele tijd zo blijven. In een advies aan de Vlaamse regering, waarover deze krant donderdag berichtte, vragen bedrijven om voor tientallen beroepen makkelijker mensen van buiten Europa te kunnen aantrekken. Van dakwerkers tot lassers en kinderbegeleiders: zonder meer economische migratie krijgen we de vacatures niet ingevuld, klinkt het stellig.

Terzelfdertijd stipt een nieuw rapport van UGent@Work, een onderzoeksgroep rond arbeidsmarktbeleid aan de UGent, niet voor het eerst een ander Belgisch pijnpunt aan: talloze mensen op beroepsactieve leeftijd hebben geen job en zoeken er ook geen. Ruim een vijfde van de 25–64-jarigen behoort tot die groep ‘inactieven’. Bij de groep 50-64 jarigen is dat zelfs een derde.

Vooral mensen die van buiten de Europese Unie komen, vinden bij ons moeilijk de weg naar werk. Meer nog: in geen enkel ander Europees land zijn zo weinig mensen uit deze groep aan het werk. Slechts één op de twee heeft een job. Vlaanderen kan wel iets betere cijfers voorleggen dan Brussel of Wallonië, maar doet het individueel nog steeds slechter dan de rest van Europa.

Geen concurrenten

Kort gesteld: we hebben meer werkkrachten van buiten Europa nodig, maar degenen die er al zijn, krijgen we niet aan het werk. Hoe kan dat?

“Het klopt ontegensprekelijk dat er nog een groot onbenut reservoir is”, zegt arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent). “Je kan zeggen: verleid eerst die mensen om aan de slag te gaan. Maar de twee groepen waar het over gaat, zijn geen concurrenten van elkaar. De vraag naar economische migratie is er vooral in knelpuntberoepen waar je vaak heel specifieke technische profielen nodig hebt. Die profielen hebben we niet op overschot en zullen we toch buiten de EU moeten zoeken. Het duurt simpelweg te lang als we mensen opeens moeten omscholen tot bijvoorbeeld ingenieurs.”

Dat zegt ook de adviesraad economische migratie, die het advies aan de Vlaamse regering opstelde: “Gezien de huidige ongekende krapte en kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt is vandaag een en-enverhaal nodig in Vlaanderen.” Meer economische migratie mag geen excuus zijn om inactieven niet beter aan het werk te proberen krijgen.

Volgens Baert legt een en ander ook een tekortkoming van ons migratiebeleid bloot. “We zitten als het ware in een vicieuze cirkel waarbij migratie sociaal-economisch geen succesverhaal is. De verklaring daarvoor zit bij de migrantenstromen die we aantrekken. In vergelijking met bijvoorbeeld Denemarken gaat het bij ons veel meer om vluchtelingen en gezinshereniging.” Dat verklaart mee het opleidingsniveau van die bevolkingsgroep. Vier op de tien heeft geen diploma secundair onderwijs.

Structurele moeilijkheden

De vraag blijft weliswaar: waarom vinden migranten van buiten Europa hier zo moeilijk een job? Ook voor mensen zonder diploma zijn er veel openstaande vacatures. Aangezien slechts een klein percentage van deze groep effectief werk zoekt, lijkt het antwoord voor sommigen misschien evident: omdat ze niet wíllen werken. Maar die redenering gaat voorbij aan de vele structurele problemen waarmee die groep geconfronteerd wordt. Heel wat indicatoren geven aan dat het om veel meer gaat dan individuele verantwoordelijkheid.

“Activering loopt vandaag veel te traag”, zegt Baert. “We hebben relatief weinig werkzoekenden. Maar degenen die wel werk zoeken, doen er toch lang over om aan een job te raken. Dat is eigenlijk raar.”

Wie aan het werk wil, vindt met andere woorden niet altijd makkelijk meteen een job. En dat wordt nog lastiger als het gaat om mensen die vanwege hun afkomst nog steeds te maken krijgen met discriminatie. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat sollicitanten met een buitenlands klinkende naam minder kans maken om op gesprek uitgenodigd te worden - en dus ook minder kans maken om de job binnen te halen. Al zijn er ook signalen die erop wijzen dat de discriminatie in ons land de jongste jaren afneemt.

Onder migranten van buiten de EU die wel aan het werk zijn, zijn vier op de tien bovendien overgekwalificeerd. Bij autochtonen zijn dat maar twee op de tien. In Europees opzicht is België daarmee niet uitzonderlijk, maar het contrast is niettemin opvallend. Ook dat wijst erop dat nieuwkomers het structureel moeilijker hebben om aan een passende job te raken.

Baert wijst tot slot nog op een ander probleem: werken moet duidelijk lonen. Het is een politieke slogan geworden die tegenwoordig zowat bij iedere partij te horen is, maar in de praktijk hebben veel mensen wel het gevoel dat ze met een laagbetaalde job weinig meer krijgen dan in de bijstand. Dat helpt niet om mensen te verleiden werk te zoeken.