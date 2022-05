Ondanks grote ambities, plant Vlaanderen niet genoeg nieuwe bomen om gekapt bos te vervangen

Ondanks grote ambities voor meer Vlaams bos, verdwijnen er nog altijd meer bomen dan dat er bij komen. Dat blijkt uit cijfers die Groen opvroeg. ‘Een derde van de vergunde ontbossingen wordt niet gecompenseerd.’

We hebben meer bos nodig. Daarom mikt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op 4.000 hectare extra Vlaams bos tegen 2024. Ook neemt ze zich voor dat “elke ontbossing daadwerkelijk moet worden gecompenseerd op het terrein”.

Milieuorganisaties zijn lovend, maar in de praktijk gaat het moeizaam. Na drie plantseizoenen is 688 hectare extra bos gerealiseerd. “Dat is maar 17 procent van de geplande 4.000 extra hectare”, zegt parlementslid Mieke Schauvliege (Groen), die de cijfers kreeg van het kabinet-Demir.

Die cijfers tonen ook dat Vlaanderen de doelstellingen voor boscompensatie niet haalt. Wanneer er bomen gekapt worden, bijvoorbeeld voor grote bouwprojecten of infrastructuurwerken, moeten er elders geplant worden. “Maar dat gebeurt te weinig. Voor de periode 2018-2019 had er 531 hectare compensatiebos moeten bij komen in de twee daaropvolgende jaren. Daar is nu 352 hectare van gerealiseerd, of 66 procent van wat het had moeten zijn”, zegt Schauvliege.

Beeld DM

Ondertussen verdween in 2020 minstens 242,5 hectare bos met een vergunning, in 2021 nog eens 228 hectare. Daar moet zo’n 500 hectare compensatiebos voor in de plaats komen. Dat is iets meer dan wat verdween omdat wordt gewerkt met een ‘compensatiefactor’: hoe waardevoller het bos dat je kapt, hoe meer jonge bomen je in de plaats moet planten.

Ook is er nog een achterstand van 1.500 hectare te compenseren bos die Demir erfde van haar voorgangers. “Alles bij elkaar moet er zo’n 1.679 hectare compensatiebos geplant worden, een gebied ter grootte van het Meerdaalwoud en het Heverleebos samen”, zegt Schauvliege.

Milieuorganisatie BOS+ bevestigt. “In 2016 sprak het Rekenhof van 1.600 hectare compensatie-achterstand en die is alleen maar gegroeid”, zegt expert Laure De Vroey. “Bovendien zijn de middelen uit het boscompensatiefonds bijna opgebruikt.”

De belangrijkste hinderpaal is dat Vlaanderen erg dicht bebouwd en ruimtelijk verrommeld is. “Dat zorgt voor een enorme druk op de open ruimte en voor hoge grondprijzen. Daardoor wordt bebossing, zeker in gebieden bestemd voor bebouwing, financieel vaak zeer zwaar of vrijwel onmogelijk”, zegt De Vroey.

Voor Schauvliege moet het beleid scherper: “Er wordt te makkelijk en te veel waardevol bos gekapt. Extra bomen planten is dan een druppel op een hete plaat. Als minister Demir echt werk wil maken van meer bos, moet ze beginnen met de kettingzaag stil te leggen.”

In een reactie kijkt Demir, in tegenstelling tot Schauvliege, enkel naar de periode sinds zij minister is, van 2019 tot 2021. “Daar is er een compensatie-achterstand van 191 hectare. En de termijn om dat in orde te brengen loopt nog”, zegt ze. De achterstand die eerder is opgelopen telt ze niet mee. De minister benadrukt daarbij dat ze de bebossing duidelijk sterker afremt dan haar voorgangster (Joke Schauvliege, cd&v).

Ook werkt ze aan maatregelen om de compensatieregeling vlotter te laten werken en de ontbossing nog meer tegen te gaan. Zo wil ze een hogere financiële bijdrage voor wie kapt en meer controle op lokale besturen die te laks kapvergunningen goedkeuren. “Er zijn ook al zeker 1.400 hectare gronden gevonden voor de bosuitbreiding en er lopen in het parlement besprekingen om de pacht in functie van bebossing versneld op te zeggen”, klinkt het.