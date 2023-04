‘Ondanks de zwarte wolk die over me hangt, ben ik weer gelukkig’: de Oekraïense Anna startte in Puurs-Sint-Amands een pop-upbar

De 35-jarige Anna Makar vluchtte vorig jaar met haar gezin van Oekraïne naar België. Ze woont nu in Puurs-Sint-Amands, waar ze met Knit&Drink een eigen pop-upbar startte. ‘Ik heb het voorbije jaar erg diep gezeten, maar de pop-up is een reddingsboei.’

“Toen ik hoorde dat de gemeente een wedstrijd uitschreef om in dit pand een tijdelijke zaak op te starten, heb ik niet getwijfeld”, zegt Anna terwijl ze me een koffie met bananenmelk en een zelfgemaakt stuk kaastaart met duindoornbessengelei brengt.

In twee weken tijd vormde ze het leegstaande pand om tot een gezellig (brei)café in vrolijk roze en hemelsblauw. Zelfs de verse bloemen op tafel zijn in thema. “Die lichte kleuren heb ik heel bewust gekozen. Ik heb het voorbije jaar erg diep gezeten, maar de pop-up is een reddingsboei, een manier om uit mijn mentale coma te raken”, vertelt Anna, die tot vorig jaar met haar man en drie kinderen in Kiev woonde.

“Van de ene dag op de andere zijn we vertrokken. Russische tanks reden al door de straten en schoten op auto’s van burgers die het land wilden ontvluchten. We wisten niet of we veilig over de grens zouden raken, maar blijven was geen optie meer. We woonden in de buurt van een fabriek waar wapens gemaakt werden en die regelmatig bestookt werd door Russische troepen.”

Vlaamse zomers

Het gezin reisde door naar Naomi, een Vlaamse vriendin die Anna leerde kennen toen ze 10 jaar was en dankzij de vereniging Kinderen van Tsjernobyl haar vakantie in een Vlaams gastgezin doorbracht. “Mijn vader was één van de liquidators die vlak na de kernramp ter plaatse werden geroepen en de kerncentrale moesten binnengaan om aan rampenmanagement te doen. Papa is oké, hij leeft nog. Ik kreeg als kind een gezwel in mijn keel dat ik moest laten wegnemen”, vertelt Anna.

“Dankzij Kinderen van Tsjernobyl kon ik een paar zorgeloze vakanties beleven in Vlaanderen. Naomi en ik werden goede vriendinnen. Zij was op mijn huwelijk, ik op het hare. We wilden net weer afspreken, maar toen begon de pandemie. ‘In 2022 kom ik eindelijk weer naar jou’, zei ik haar niet lang voor de oorlog begon. Het universum heeft me niet helemaal goed begrepen.”

Anna en haar gezin woonden even in bij Naomi, maar konden uiteindelijk toch een huis huren op de private markt. “Het was niet makkelijk om een plek te vinden. Vluchtelingen blijken geen populaire kandidaat-huurders”, legt Anna uit terwijl ze zich rechtzet om nieuwe klanten te bedienen, voorzichtig in het Nederlands.

“Een maand na onze aankomst volgde ik al cursussen Nederlands, maar toen kwam deze uitdaging en ben ik ermee gestopt. Mijn doel is om nog een paar niveaus hoger te behalen zodat ik in een ziekenhuis of woon-zorgcentrum aan de slag kan, bijvoorbeeld als verpleegster. In Oekraïne werkte ik tot voor de komst van mijn kinderen als anesthesist in het militaire hospitaal, maar dat diploma is hier niet geldig.”

Leven in kleur

Maar het liefst keert ze terug. Anna moest niet alleen Knittogolic achterlaten, haar winkel met handgebreide accessoires, maar ook haar ouders en grootouders. “Mijn oma en opa zijn 89 en 90 jaar. Ze hebben me voor een stukje grootgebracht. Het idee dat ik hen misschien nooit meer zal zien, breekt mijn hart. Ik was er zo zeker van dat de oorlog een jaar zou duren, maar nu lijkt er geen eindpunt meer te zijn. Onlangs liet ik hen de winkel zien via videocall. Ze weenden omdat ze me eindelijk weer gelukkig zagen”, lacht ze met tranen in de ogen.

“Als ik het voorbije jaar één ding geleerd heb, is het wel dit: stel niet uit tot morgen en plan niet te ver vooruit. Ik hoop ooit terug te keren naar ons huis met grote tuin, maar als de oorlog langer dan vijf jaar duurt, zijn mijn kinderen hier geaard en keren we misschien nooit meer terug.”

Maar ook dat is oké. “Zolang we maar veilig zijn. Vorig jaar maakte mijn zoontje alleen maar zwarte tekeningen, met huizen onder de grond. Als ik hem nu vraag om zijn droomhuis te tekenen, gebruikt hij weer kleur. Zo voel ik me sinds kort ook weer. Ondanks de zwarte wolk die over me hangt, ben ik weer gelukkig. En daar heeft de pop-up veel mee te maken. Kom gewoon langs en bestel een pornstar martini, iedereen is er gek op!” (lacht)