Ondanks de vele getuigenissen: ‘Geen causaal verband tussen coronavaccins en menstruatiestoornissen’

“Mijn maandstonden kwamen vroeger dan verwacht.” “Ik ging een week over tijd en heb meer pijn.” “Ineens heb ik tussentijdse bloedingen.” Op social media delen vrouwen hoe hun menstruatiecyclus na een vaccinatie tegen Covid-19 veranderde. Dat viel ook vroedvrouw en schrijfster Uwe Porters op. “Temeer omdat sommigen klaagden dat hun opmerkingen niet serieus genomen werden.”

Om beter zicht te krijgen op hoe vaak zulke stoornissen voorkomen, begon Porter recent een bevraging onder haar Instagram-volgers. Ze was verbaasd over de uitkomst: liefst drieduizend vrouwen beantwoordden haar poll. 47 procent van hen zei iets van een storing in de cyclus te ervaren.



“Soms was dat in de eerste cyclus na de vaccinatie, maar ook in de twee of de derde kwam het blijkbaar voor. Het is geen wetenschappelijk onderzoek natuurlijk, maar het geeft wel aan in welke mate dit onderwerp vrouwen bezighoudt”, aldus Porter, die geen informatie heeft over de duur van hun klachten of het soort vaccin dat de vrouwen kregen.



‘Geen totaalbeeld



Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigt dat het meldingen ontvangt over menstruatiestoornissen na toediening van coronavaccins. “Het gaat onder andere om meldingen van een verlengde of verkorte cyclus, veranderingen in de intensiteit ervan of postmenopauzale bloedingen”, licht woordvoerster Ann Eeckhout toe.

In Nederland maakte het bijwerkingencentrum Lareb afgelopen week bekend dat het ruim duizend meldingen over menstruatiestoornissen had ontvangen. Het FAGG kan niet zeggen hoe vaak dat hier als bijwerking meegedeeld is, noch hoe het zich verhoudt tot het totale aantal vaccinaties. “Omdat er geen meldingsplicht is, hebben we geen totaalbeeld”, klinkt het. Eeckhout benadrukt dat de overgrote meerderheid van de gemelde menstruatiestoornissen niet ernstig was en spontaan verdween, zonder behandeling.

De gerapporteerde gevallen worden ook opgevolgd door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, zegt ze. Dat is vooralsnog niet bezorgd. Het Risicobeoordelingscomité van het EMA stelde na een meeting vorige week dat er “voorlopig geen causaal verband is tussen Covid-19-vaccins en menstruatiestoornissen.”



Volgens de experts komen zulke stoornissen zeer vaak voor. “De oorzaken kunnen variëren van stress en vermoeidheid tot onderliggende medische aandoeningen zoals endometriose”, klinkt het. Vrouwen die onverwacht vaginaal bloedverlies ervaren of zich zorgen maken over langdurige of ernstige bloedingen, wordt aangeraden advies in te winnen bij een arts.