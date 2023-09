‘Onbeschrijflijk wat ik op die beelden zag. Ze staan voor altijd op mijn netvlies’: als je partner betrapt wordt op kindermisbruik

Iris: ‘Ik heb een jaar in shock geleefd, ik kon het echt niet geloven’

“Als je zoiets ontdekt, wordt de grond onder je voeten weggeslagen”, vertelt Iris*, die er bijna twintig jaar geleden achter kwam dat haar ex-man hun vijfjarige dochter misbruikte. “Het was ook heel dubbel: eindelijk werd bevestigd wat ik al langer vermoedde, tegelijk werd mijn grootste angst bewaarheid.”

De relatie met haar ex was immers al woelig van in het begin. Amper een paar maanden na de geboorte verbrak ze de relatie. “Ik heb toen meteen bij de vrederechter dringende en voorlopige maatregelen gevraagd omdat ik bezorgd was over mijn dochter. Hij had duidelijk problemen. Ik wist dat hij ook op seksueel vlak grensoverschrijdend was en vreesde voor incest. Maar ik had geen bewijs, het was een aanvoelen. Toen mijn dochter 2,5 jaar oud was, werd ons een week-om-weekregeling opgelegd. Ik ben blijven vechten. Ik vroeg sociale onderzoeken aan en diende klachten in omdat hij me stalkte. Maar dat leverde weinig op.”

De dochter van Iris is net vijf jaar als ze zich bijna per ongeluk laat ontvallen dat ze misbruikt wordt door haar vader. Ze vertelt Iris over het spelletje dat hij met haar speelt. “Ik heb meteen de huisarts gebeld en een klacht ingediend bij de lokale politie.” Daar bleek dat er een half jaar eerder al een klacht werd ingediend tegen haar ex, door een buurman die kindermisbruik had aangetroffen op zijn computer.

Uiteindelijk zou blijken dat de man meerdere meisjes had misbruikt, de speurders troffen grote hoeveelheden foto’s en filmpjes aan van onder meer Iris’ dochter, twee buurmeisjes en een meisje uit een instelling dat hij onder zijn hoede had genomen en bij hem logeerde. “De feiten waren zeer ernstig en werden gepleegd op meisjes van één jaar tot jongvolwassenen.” Een half jaar later werd de man veroordeeld tot een celstraf die hij inmiddels heeft uitgezeten.

“Ik heb een jaar in shock geleefd, ik kon het echt niet geloven. Niet dat ik mijn dochter niet geloofde, het was gewoon onmogelijk te bevatten dat iemand - de vader van mijn kind - zoiets zou doen. Ik heb zelfs een procedure opgestart zodat ik de beelden zelf mocht inkijken. Ik moest met eigen ogen zien dat het waar was.”

Inmiddels stellen Iris en haar dochter het wel. “Na een lange zoektocht binnen de hulpverlening, bleek adem- en lichaamstherapie voor haar de juiste aanpak. Maar de schade blijft. Mijn dochter heeft een goede job en een vriend, maar gaat nog altijd naar een psycholoog.

“Dat wil ik hier toch ook meegeven: misbruik zadelt kinderen op met een levenslange handicap die verder gaat dan trauma. Ik vind het uiteraard erg voor de familie van Sven Pichal, maar voorts voel ik geen medelijden met het feit dat die zaak nu zo publiek is.

“Bij zo’n publieke zaak is de druk ook groter om de kinderen in die beelden te helpen. Want eens die foto’s en filmpjes in zo’n netwerk van pedofielen zitten, zoals bij mijn dochter het geval is, dan circuleren die voor altijd. Het is onbeschrijflijk wat ik op die beelden zag. Ze staan voor altijd op mijn netvlies gebrand.”

Sandra: ‘Je probeert de mens te blijven zien onder het verwerpelijke gedrag’

Sandra* ontdekte bijna vier jaar geleden dat haar toenmalige partner gigabytes aan beelden van kindermisbruik op zijn laptop had staan. “Toen ik het printprogramma op zijn laptop wilde openen zag ik thumbnails van uitgelichte foto’s verschijnen. In eerste instantie dacht ik dat het om ‘gewone’ pornofoto’s ging. Toen ik op een van de thumbnails klikte, zag ik dat het jonge meisjes waren.”

Sandra was in shock. “Ongeloof overheerste op kwaadheid. Kwaadheid is pas later gekomen. Ik dacht vooral: ‘Dit kan niet waar zijn, dit is niet echt.’ Ik ben zijn volledige laptop beginnen uitspitten. Ik ontdekte dat het niet om een paar foto’s ging, maar om gigabytes aan bestanden. Ik stootte op dubbele identiteiten, verborgen bestanden... Ik was blijkbaar jaren met iemand samen geweest die er een andere virtuele identiteit op nahield, iemand die ik niet kende.”

Aanvankelijk wil Sandra naar de politie gaan, maar ze beslist om eerst haar partner met de ontdekking te confronteren. “Hoe was dat kunnen gebeuren? Wat had hij nog te verbergen? Had hij enkel foto’s gedownload of zelf ook beelden gemaakt? Had hij ooit fysiek een kind misbruikt? Viel hij ook op volwassen vrouwen of had hij zich nooit tot mij aangetrokken gevoeld? We hebben daar gelukkig heel open over kunnen praten.”

Tijdens de gesprekken komt aan het licht dat Sandra’s partner voor ze een koppel waren al eens was opgepakt voor soortgelijke feiten en in het kader van een voorwaardelijke straf al een behandeling had doorlopen die na enkele jaren was stopgezet. Uiteindelijk stapt Sandra daarom niet naar de politie, maar neemt ze samen met haar partner contact op met een psychologe gespecialiseerd in de behandeling van personen met pedofiele gevoelens. “Als ik hem zou aangeven, kon hij mogelijk een effectieve gevangenisstraf krijgen. Ik wou dat hij de kans zou krijgen om in behandeling te gaan.”

Achteraf gezien is ze blij met die beslissing. “Al kostte het mij wel moeite om mijn partner niet als ‘verwerpelijke pedofiel’ te zien. Ik besliste hem bij te staan, omdat ik zag hoe erg hij zelf ook leed onder zijn gedrag. Gedrag dat een verslaving geworden was en waarmee hij wilde stoppen, wat niet leek te lukken zonder hulp.”

Sandra en haar partner probeerden tevergeefs om de relatie overeind te houden. “Het vertrouwen is nooit helemaal hersteld. Hij is ook een aantal keer hervallen. Bij elke herval, ook al ging het soms maar om één foto, brak er steeds iets meer, tot ik het niet meer aankon en er een punt achter gezet heb.”

Ze beseft dat haar reactie voor buitenstaanders wellicht onbegrijpelijk lijkt. “Iedereen denkt waarschijnlijk dat de enige juiste reactie is om hem aan de deur te zetten, aan te geven en te verachten. Maar zo simpel is dat niet. Wat hij had gedaan was verwerpelijk en heeft me ontzettend veel pijn gedaan. Maar als je iemand die je écht graag ziet, ziet lijden - ook al is dat onder zijn eigen verachtelijke gedrag - dan probeer je de mens te blijven zien onder al dat verwerpelijks.”

(Getuigenis opgetekend door de hulpverleners van het Universitair Forensisch Centrum en Stop it Now!)

* Iris en Sandra zijn schuilnamen