Onbekend en toch in Vlaamse canon: waarom deze vier namen hun plaats verdienen

Behoeven geen ‘tekeningske’ in de Vlaamse canon: Reynaert de Vos, Ons kookboek of Rock Werchter. Deze vier nobele onbekenden in de lijst verdienen allicht wél wat toelichting.

1. De windmolen van Wormhout

De windmolen van Wormhout. Beeld rv

Wormhout klinkt niet echt sexy, en het ligt vandaag niet eens in Vlaanderen – wel in Frans-Vlaanderen – maar het dorp staat in 1183 mooi te pronken bij de allereerste schriftelijke vermelding van een ‘molendinum ad ventum’ in een akte van de graaf van Vlaanderen. Een windmolen dus, een innovatie in de landbouw die in de daaropvolgende eeuwen een motor van welvaart en bevolkingsgroei zal blijken.

Volgens Lieven Denewet (Molenzorg Vlaanderen) leest het Vlaamse molenland zoals de ringen van een boom. “De evolutie van het molenbestand schetst mooi de historie van deze regio in die periode, die rijkdom kende maar ook periodes van vernieling.” Dat Nederland tijdens de Gouden Eeuw windenergie aan industriële toepassing wist te koppelen, is deels te danken aan de Vlaamse molenkennis die mee verhuisde tijdens de migratiegolf in de zestiende eeuw.

“Vandaag zijn onze beroepsmolenaars op één hand te tellen”, zegt Denewet. Vlaanderen telt nog ruim 300 traditionele windmolens, waarvan twee derde beschermd is als erfgoed. Onlangs sneuvelde die bescherming wel voor een handvol molens, waaronder de Machuutmolen in Lo-Reninge. “Een compleet ingerichte molen wordt daarmee opgegeven, dat is doodzonde”, zegt Denewet, die hoopt dat deze canonisering de molens wind in de zeilen geeft. Welja, in de wieken.

2. Het ‘Mechels koorboek’

Het 'Mechels koorboek' Beeld rv

Geen kookboek, neen, een ‘koorboek’ dat rond 1515 in het atelier van Petrus Alamire in Mechelen is gemaakt. “Wellicht het mooiste uit een reeks bewaarde muziekhandschriften uit de herfsttijd van de middeleeuwen”, zegt Stratton Bull van de Alamire Foundation. Achter de prachtige leren kaft schuilt een al even prachtige partituur met polyfone muziek, waarbij meerdere melodieën in elkaar verweven worden.

Componisten en uitvoerders van boven en onder de huidige taalgrens waren in die periode een exportproduct vergelijkbaar met Stromae of Angèle. “Ze vormden echt het middelpunt van een muzikaal tijdperk”, zegt Bull, die zelf als zanger de zeven meerstemmige Latijnse missen in het Mechels koorboek al uitvoerde. “De manier waarop de melodieën verweven zijn in een complex geheel is verrukkelijk, het is een soort wiskundige puzzel die niet enkel via emotie maar ook via ratio veel genot brengt.”

De opname in de Vlaamse canon is om meerdere redenen toepasselijk. Een voorbeeld van polyfone compositie is namelijk de canon – denk ‘Broeder Jacob’. Bovendien werd het koorboek (wellicht) als een cadeau aan de Habsburgse keizer Karel V gegeven. “Naast de culturele waarde van het koorboek, is er dus ook een aspect van politieke propaganda”, vertelt Bull. We herhalen: erg toepasselijk.

3. Paul Panda Farnana

Paul Panda Farnana. Beeld rv

De canon probeert bewust verder te reiken dan het witte, mannelijke perspectief. Zo krijgen vrouwen als Emilie Claeys of Marie Belpaire een prominente rol in het emancipatieverhaal, en wordt het koloniale relaas via een onbekende spilfiguur ingeleid: Paul Panda Farnana, een van de eerste hoogopgeleide Congolezen in België.

Farnana groeide op in België, ervoer in Congo als landbouwingenieur hoe racisme, uitbuiting en geweld de toon voerden in het koloniale beleid, vocht mee aan Belgische zijde in WO I en stichtte nadien de Union Congolaise (1919). Als oppositiestem zette hij belangrijke vraagtekens bij het koloniale bestuur en de eenzijdige ‘beschavingsmissie’, zowel in Congo als België.

“Het is best merkwaardig dat hij lange tijd zo weinig erkenning heeft gekregen binnen de koloniale geschiedenis, een beetje alsof hij werd stilgezwegen”, zegt Salomé Ysebaert (AfricaMuseum). Kan de opname in de canon dan deel zijn van een soort helingsproces? “Dat er meer ruimte komt voor een meerstemmig verhaal is zeker een stap vooruit.”

Volgens Ysebaert vormt de persoon Farnana ook een ideale toegangspoort tot andere verhalen die het Congolese perspectief belichten. “Veel mensen denken nog steeds dat er weinig verzet kwam van Congolezen, maar dat is er wel degelijk geweest.”

4. De reuskens van Borgerhout

De reuzen van Borgerhout Beeld SASKIA VANDERSTICHELE

De reuzenstoet van Borgerhout heeft zijn plaats in de canon niet per se te danken aan zijn historie, die teruggaat tot 1712. Waaraan dan wel? Aan de opvallende transformatie van het folkloregebeuren, leest de tekst. Het is een toonvoorbeeld van hoe traditioneel erfgoed ook in een divers Vlaanderen kan aarden.

“We bekijken ons erfgoed als middel om aan gemeenschapsvorming te werken”, zegt voorzitter Koen Lamberts. Zo’n tien jaar geleden kwam de omslag. De bruisbal die Borgerhout heet, werd midden in de reuzenstoet gedropt. Er kwamen sindsdien een honderdtal nieuwe reuzen, gemaakt door lokale organisaties van diverse makelij. Onder die reuzen kruipt voortaan niet alleen een Marc maar ook een Rachid of een Chino, en ook vrouwen zijn sinds 2012 toegelaten als reuzendrager. “Het klinkt misschien gek, maar voordien was dat echt not done.”

Lamberts noemt de omzwaai “een herbestemming”, en net zoals bij gebouwen levert dat een spanningsveld op. Naast verbinding in het district is er ook een breuk ontstaan met een groep reuzendragers die de vernieuwing niet kon smaken. “Die weerstand is er nog steeds, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste weg is om erfgoed te laten doorleven.” Die visie leverde de stoet in 2021 de Ultima voor immaterieel erfgoed op.