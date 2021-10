‘Onbegrijpelijk voor socialisten’: oppositie en meerderheid in de clinch over aanpak langdurig zieken

De regering-De Croo wil de mogelijkheid invoeren om 2,5 procent van de uitkering van langdurig zieken af te houden als ze hardnekkig blijven weigeren om een verplichte vragenlijst in te vullen of om een gesprek aan te gaan met een terug-naar-werkcoördinator. Dat is een van de maatregelen die gisteren samen met de begrotingsopmaak beslist werden.

Naast werknemers wil de regering ook ziekenfondsen en werkgevers responsabiliseren. Zo zullen die laatsten automatisch 2,5 procent van de loonmassa moeten afstaan als ze significant meer langdurig zieken onder de werknemers tellen dan gelijkaardige bedrijven. Dat geldt wel enkel voor bedrijven met minstens vijftig werknemers en langdurig zieken ouder dan 55 jaar worden niet meegeteld.

De extreemlinkse partij PVDA reageert verbolgen. “Het culpabiliseren van langdurig zieken leidt nergens toe”, zei Hedebouw. De fractieleider nam vooral de grote Waalse concurrent op links, de PS, op de korrel. “Ik begrijp dat niet van socialisten. Herpak u, stop met die rechtse politiek en doe aan solidariteit, geen culpabiliteit.”

Valerie Van Peel. Beeld BELGA

N-VA: “Wat u van de PS mocht binnenhalen is peanuts”

Aan de andere kant van het politieke spectrum vindt N-VA de maatregel dan weer vooral symbolisch. “Wat zou professor Vandenbroucke nu vinden van de uitwerking van zijn grote ideeën?”, vroeg Van Peel aan de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. “Ik weet dat u beter weet, want uw visie en principes zijn fantastisch. Maar wat u van de PS maar heeft mogen binnenhalen is peanuts, symboolpolitiek en binnen zoveel jaar zal blijken dat het niets waard is geweest.”

Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas vreest hetzelfde. “Een formuliertje alleen zal weinig effect hebben. Een sanctie van 2,5 procent allicht ook.” De extreemrechtse partij vindt het ook “opmerkelijk” dat werkgevers geviseerd worden als beloning voor hun inspanningen om zoveel mensen aan het werk te zetten.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Beeld BELGA

‘Duidelijk andere visie op solidariteit’

Vandenbroucke zelf verdedigde de plannen van de regering. “Wij hebben duidelijk een andere visie op solidariteit”, wierp hij Hedebouw voor de voeten. “Solidariteit, dat is iedereen geven waar ze recht op hebben, mensen die in nood zijn helpen, maar ook: je deel doen. Als mensen na veelvuldig aandringen weigeren een vragenlijst in te vullen en dus dat proces blokkeren, mag je het systeem dan niet verplichten?”

De sanctie van 2,5 procent van de uitkering is niet louter symbolisch, benadrukte Vandenbroucke ook. “Je moet mensen geen 10 of 15 procent van hun uitkering afnemen om ze in armoede te duwen in de hoop dat ze dan aan de slag gaan. Je moet mensen helpen, begeleiden. Dat is een hoofdstuk dat we nog moeten beginnen schrijven en waar nog veel werk voor nodig zal zijn. Intussen zal ik luisteren naar het theatrale debat dat jullie willen voeren. Ik denk daar het mijne over.”