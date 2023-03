Omvang Turkse vergunningsfraude blijft uitdeinen: consulaat in Istanboel bezorgt lijst met 1.000 verdachte namen

Het gaat om Turkse arbeidsmigranten die vorig jaar een verblijfs- en werkvisum kregen van Vlaanderen. In tegenstelling tot de 654 dossiers die al geblokkeerd zitten, gaat het in dit geval om mensen die al naar Vlaanderen zijn afgereisd. Het consulaat in Istanbul stuurde de lijst afgelopen maandag door naar de Vlaamse administratie. Dat heeft Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) donderdagochtend bekendgemaakt in de commissie economie.

“Onze inspectiediensten gaan meteen aan de slag met de lijst, maar het is zeer omstandig werk omdat het consulaat niet aangeeft waarom het deze goedgekeurde dossiers precies terugstuurt”, zegt Brouns. De minister hoopt tegen de Paasvakantie duidelijkheid te kunnen geven, maar noemt de werkwijze van de consulaten onhoudbaar. “Werkvisa goedkeuren is een Vlaamse bevoegdheid. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij iedere aanvraag gewoon terugsturen.”

48 toelatingen ingetrokken

Dat sommige goedgekeurde visa door Vlaanderen toch niet helemaal koosjer zijn, blijkt wel uit een doorlichting van deze dossiers. Van de 654 visa die sinds oktober geblokkeerd zitten, werden inmiddels 48 toelatingen tot arbeid ingetrokken, en 37 toelatingen blijven voorlopig geblokkeerd omdat de sociale inspectie bijkomend onderzoek heeft ingesteld. Nog eens 46 toelatingen waren al eerder ingetrokken.

Brouns vraagt dat de 523 arbeidsmigranten tegen wie geen indicaties werden gevonden zo snel mogelijk hun visum krijgen op de consulaten. Zij wachten al sinds oktober. Ook de Vlaamse werkgevers die hen naar hier willen halen zitten op hete kolen.

De groeiende wrevel tussen de Vlaamse en federale diensten, die allebei bevoegd zijn voor de vergunningen, werd twee weken geleden al duidelijk op een speciale hoorzitting in het parlement. Freddy Roosemont, topman van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), beweerde dat Vlaanderen sinds oktober 2022 verschillende waarschuwingen kreeg over wantoestanden met uitgereikte visa, maar onvoldoende ingreep. Volgens Vlaanderen valt het echter wel mee.

Roosemont had het ondermeer over fictieve bedrijven, en over arbeidsmigranten die vooral naar Duitsland willen doorreizen. Ook uit de sector zelf kwamen waarschuwingen over uitbuiting. Zo zouden sommige Turken en Marokkanen bij aankomst in België niet de job en het loon kregen die hen beloofd werden. Sommigen zouden de kosten van hun reis moeten terugbetalen aan hun werkgever door gratis te werken.

Brouns naar Istanbul

Brouns wil volgende week zelf afreizen naar Istanbul “om inzicht te krijgen in de hypothesen van het consulaat”. Voorlopig lopen de onderhandelingen met Buitenlandse Zaken nog over dit bezoek. Op federaal niveau valt dan weer de kritiek te horen dat de bevoegde cd&v-ministers – Brouns en federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) – de verantwoordelijkheid proberen afschuiven op de consulaten.

Ben Segers, migratiespecialist bij Vooruit, hekelt het gepingpong tussen de verschillende diensten. “Het lijkt erop dat Brouns en de Moor een rookgordijn optrekken om zichzelf uit de wind te zetten”, zegt hij. “De oplossing is nochtans simpel: breng alle diensten samen en los het op. Dat is toch mogelijk als je partijgenoten bent?”

Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) noemt het “onvoorstelbaar” dat er weer een nieuwe lijst met 1.000 namen is opgedoken. Tijdens de hoorzitting in het parlement maakte niet één van de bevoegde diensten gewag van deze extra dossiers. De Vreese: “Dit toont nogmaals aan dat de hele vergunningsprocedure doorgelicht moet worden door het Rekenhof.”

Ook ministers Brouns erkent dat het systeem, dat sinds 2019 in voege is, toe is aan een doorlichting “om het nog fijnmaziger te kunnen maken.” Hij belooft meer duidelijkheid tegen de zomer.