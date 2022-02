Omstreden Republikeins Congreslid verwart ‘Gestapo’ met ‘gazpacho’

Het Republikeinse parlementslid uit Georgia, fervente fan van Donald Trump , trok van leer tegen Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en een Democratische politica. Marjorie Taylor Greene wond zich blijkbaar zo op dat ze het over de “gazpachopolitie” had terwijl ze ongetwijfeld de Gestapo bedoelde.

Volgens Greene gebruikt Democratisch Spreker van het Huis Nancy Pelosi agenten van de Capitol Police als haar “pionnen” en stuurt ze hen naar kantoren van parlementsleden om “onderzoek te doen”. “Niet alleen hebben we de D.C.-gevangenis – die meer de D.C.-goelag is – maar nu hebben we ook Nancy Pelosi’s gazpachopolitie, die leden van het Congres bespioneert, die ons wetgevende werk bespioneert, die ons personeel bespioneert en die Amerikaanse burgers bespioneert die hun vertegenwoordigers willen komen spreken”, verwees ze naar wat er zich volgens haar in en rond Capitol Hill afspeelt.

Het duurde niet lang of de blunder van Greene leidde tot een golf van grappen op het internet.

Greene is een omstreden figuur in de VS. Ze blijft onder meer Trumps beweringen herhalen dat de presidentsverkiezingen van 2020 zijn “gestolen”. Ze is ook berucht om haar stellingname tegen vaccinaties en haar uitspraken over de pandemie, waarvan ze de ernst zwaar overtrokken vindt.

In mei vergeleek ze de mondmaskerplicht, opgelegd door de Democraten, in het Capitool met het gedwongen dragen van een gouden ster door Joden tijdens de Holocaust. Ze verontschuldigde zich daar later voor. Haar bedenkelijke meningen stuiten zelfs eigen partijleden tegen de borst. Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Senaat, noemde haar “gekke leugens” een “kanker voor de Republikeinse partij”.