Omstreden gastcollege Tom Van Grieken werd bewust niet opgenomen of uitgezonden door KU Leuven

Even herhalen. Afgelopen dinsdag gaf Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voor het eerst een gastcollege aan de KU Leuven. “Historisch”, klonk het in enkele media. ‘Cordon sanitaire: vloek of zegen voor het Vlaams Belang’, het topic van het gastcollege voor het vak politieke actualiteit, zorgde voor heel wat ophef vanuit verschillende hoeken. Vlaams Belang uitnodigen zou volgens critici gelijkstaan aan het ‘normaliseren van extreemrechts gedachtegoed’. Toch blijft het gissen naar wat Van Grieken effectief verkondigde tijdens zijn gastoptreden.

Volgens een open brief die rondgaat op sociale media bestond Van Griekens college uit “één lange klaagzang over de vermeende demonisering” van het Vlaams Belang. Maar of dat klopt is nog maar gokken, want de betrokken professoren kozen er uitzonderlijk voor om geen opname of livestream te voorzien van het college.

Op dinsdag 24 mei 2022, omstreeks 13.49 uur, luttele uren voor het gastcollege, stuurde een praktijkassistent van het vak de opvallende mededeling naar studenten dat er dit keer geen livestream of opnames zouden plaatsvinden. Uit andere interne documenten en de kalender van het vak blijkt evenwel dat de voorbije gastcolleges met onder andere Petra De Sutter (Groen) werden opgenomen of live werden gestreamd, zodat iedereen kon volgen. Verschillende studenten van de KU Leuven reageren nu nog meer verbolgen. Student Felix* noemt dit manoeuvre ‘opvallend’. “Normaal maakt men bij dit vak altijd opnames”, zegt hij.

De mededeling op de digitale leefomgeving. Beeld RV

“Het argument van de betrokken proffen was dat dit initiatief in een ‘wetenschappelijke context’ plaatsvond. Maar uiteindelijk hebben de onderzoekers van deze faculteit of andere faculteiten geen enkele toegang tot wat er juist gezegd werd. Enkel de studenten en de betrokken professoren hebben dus de inhoud gehoord. Dat maakt de mogelijkheid tot kritiek op de inhoud, en op het debat dus, veel moeilijker”, aldus de student.

Andere colleges werden wel steevast gestreamd of opgenomen. Beeld dm

Volgens decaan van de betrokken faculteit Sociale Wetenschappen, Steven Eggermont, heeft de KU Leuven “de docenten niet verboden” om lesopnames te maken. “De docenten zijn zelf verantwoordelijk. Ik heb uiteraard geen inzage in de communicatie tussen docenten en studenten voor elk vak”, zegt hij.

*Felix wilde enkel anoniem getuigen. Zijn naam is bekend op de redactie.