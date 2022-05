Omstreden documentaire ‘Tegenwind’ wint Ultima Publieksprijs

De Publieksprijs van de Ultimas wil personen en organisaties “die bijdragen aan de verbreding van de cultuur” bekronen. Dat kon door online te stemmen op kandidaten. Uit die stemming kwam dinsdagavond uiteindelijk de docureeks Tegenwind uit de bus.

Het gaat om een controversiële reeks met interviews met mensen die kritisch zijn over het coronabeleid. Onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans, de Nederlandse biologieprofessor Theo Schetters en hoogleraar privacyrecht Paul De Hert komen aan bod.

De reeks is gemaakt door regisseur Mark Sanders en journalisten Jakobien Huisman en Alain Grootaers, drie felle tegenstanders van het coronabeleid en de coronavaccins.

Awardshow

Sinds 2003 reikt de Vlaamse Gemeenschap de cultuurprijzen jaarlijks uit aan laureaten in twaalf verschillende categorieën. Bij de editie Ultimas 2021 werd er voor het eerst een Publieksprijs aan toegevoegd, voor artiesten of organisaties die in het afgelopen jaar bijdroegen aan de verbreding van de cultuur, maar die niet meteen in de bestaande Ultimas-categorieën passen. Dinsdag ontvingen alle laureaten een fysieke award in deSingel, maar ook 10.000 euro als geldprijs. Enkel de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste is 20.000 euro waard.

Enkele dagen geleden werd al bekend dat de Ultima Letteren dit jaar naar Annelies Verbeke ging. De recent overleden actrice en theatericoon Reinhilde Decleir kreeg de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste als bekroning voor haar carrière. Daarnaast kreeg Decleir een mooi eerbetoon tijdens de Ultimas 2021 awardshow in het Antwerpse cultuurhuis deSingel.

Behalve Verbeke en Decleir zijn de winnaars de Belgische Improvisatieliga (Amateurskunsten), Horst Festival (Architectuur en Toegepaste Kunsten), Kobe Matthys - Agentschap (Beeldende Kunst), Hnita Jazz Club (Cultureel Ondernemerschap), Kaat Beels en Nathalie Basteyns (Film & Visuele Media), Lieselot De Wilde (Muziek), Gorges Ocloo (Opkomend Talent), Lucinda Ra (Podiumkunsten), de Borgerhoutse Reuzenstoet (Roerend en Immaterieel Erfgoed) en Grootouders voor het Klimaat (Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk).