Omikron-tracker: zo verspreidt de omikronvariant zich in België

De omikronvariant werd eind november voor het eerst opgemerkt in zuidelijk Afrika. In de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng zorgde hij al snel voor een fenomenale stijging van de besmettingen. In enkele weken tijd verdrong omikron de tot dan dominante deltavariant helemaal.

Sinds begin december is de omikronvariant ook in ons land aanwezig. Met een verdubbelingssnelheid van twee tot drie dagen neemt hij geleidelijk ook hier de overhand.

Wat is de impact op de dagelijkse besmettingen?

Doordat de omikronvariant dankzij zijn mutaties in staat is onze immuniteit te omzeilen en even besmettelijk is als de deltavariant, is het waarschijnlijk dat de dalende trend van de besmettingen in België zal stoppen, en we opnieuw met een stijging te maken zullen krijgen.

Wanneer dat zal gebeuren, is moeilijk te voorspellen: op dit moment groeit omikron onder de waterlijn, terwijl het aantal besmettingen met de deltavariant door de maatregelen verder dalen. Op een bepaald moment zal omikron echter boven water komen, en het overnemen van delta. Op onderstaande grafiek tonen we hoeveel van de huidige besmettingen waarschijnlijk met de omikronvariant zijn. De laatste data zijn daarbij een inschatting, aangezien het twee tot drie dagen kan duren voor alle PCR-testen verwerkt zijn.

Wat brengt de toekomst?

België loopt ongeveer een week achter op Engeland, Schotland en Denemarken, waar de variant nu al de meerderheid van de gevallen uitmaakt. Op 3 december bleek 0,3 procent van alle besmettingen met de omikronvariant te zijn, tien dagen, op 13 december, later was dat al meer dan tien keer zo veel. Op 17 december was omikron goed voor meer dan 10 procent van alle besmettingen, op 20 december 20 procent.

Door de hogere R-waarde van omikron - die rond de 3 schommelt, wat betekent dat een besmet persoon gemiddeld drie anderen aansteekt - zal de omikronvariant waarschijnlijk tegen 25 december de meerderheid van de besmettingen uitmaken, om rond nieuwjaar tussen de 80 en 95 procent te zitten.

Evolutie van varianten in België

Ook federaal wetenschappelijk instituut Sciensano houdt de verspreiding van de verschillende varianten in het oog. Dat gebeurt wel met enige vertraging op basis van een selectie van 5 tot 10 procent van alle positieve PCR-testen. Daar wordt een extra onderzoek op gedaan om te onderzoeken om welke variant het gaat. Op de grafiek hieronder tonen we de meest recente data van Sciensano, die tot een tiental dagen terug in de tijd gaan.

Experten zien slechts twee opties om de opmars van omikron tegen te gaan: de contacten beperken, en zo snel mogelijk een boosterprik laten zetten. Uit de eerste resultaten blijkt dat wie een derde prik kreeg tot 67 procent minder kans heeft om besmet te worden, dan iemand die slechts dubbel gevaccineerd is.

