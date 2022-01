Omikron raast door Europa: dit is de situatie (en de aanpak) in de andere landen

In eigen land zien we momenteel een ongezien aantal nieuwe besmettingen, en het Overlegcomité buigt zich deze én volgende week over de coronaregels. Maar hoe zit het met de rest van het continent: zien zij dezelfde evoluties in de coronacijfers en hoe pakken zij het aan?

Frankrijk

Maatregelen

• Het is verplicht om een mondmasker te dragen op openbare plaatsen, de mondmaskerplicht geldt vanaf 6 jaar.

• Voor grote evenementen zijn er weer beperkingen voor het publiek ingevoerd: maximaal 2.000 mensen binnen of 5.000 mensen buiten.

• Staande concerten zijn verboden.

• In de horeca, dus onder meer cafés en bars, is het verboden om staand te consumeren. U moet dus plaatsnemen aan een tafel om te mogen drinken en eten.

• Sinds vorige zomer maken de Fransen gebruik van een pass sanitaire, het equivalent van onze Covid Safe Ticket. De coronapas is verplicht in horeca, cultuur (meer dan 50 mensen), winkelcentra, ziekenhuizen, zorgcentra en langeafstandsreizen.

Vaccinatieverplichtingen

Het lagerhuis van het Franse parlement heeft meerdere coronamaatregelen goedgekeurd, waaronder een wet voor de vaccinatiepas. Dit is een van de laatste stappen richting het definitief aannemen van de pas, alleen de Senaat moet het nog goedkeuren. De wet verplicht een vaccinatiebewijs voor restaurant- en cafébezoek, evenementen en het openbaar vervoer over langere afstanden.

Als ook het hogerhuis groen licht geeft, vervangt de vaccinatiepas vanaf 15 januari de pass sanitaire. Een negatief testbewijs volstaat dan niet meer om op veel plekken binnen te komen.

Sinds eind 2021 komen ook 5- tot 11-jarigen in aanmerking voor een coronavaccin. Net zoals in België wordt het zorgpersoneel verplicht gevaccineerd, anders mogen ze niet naar de werkvloer komen.

Cijfers

Het aantal coronabesmettingen loopt de laatste weken flink op in Frankrijk. Woensdag werden er 332.000 besmettingen vastgesteld. Ook de ziekenhuisopnames stijgen. Er liggen nu dagelijks gemiddeld meer dan 19.000 patiënten met Covid-19 in de Franse ziekenhuizen. Op de afdelingen intensieve zorg worden er zo’n 3.600 bedden ingenomen.

Ruim 73 procent van de Fransen is inmiddels volledig gevaccineerd. 34 procent ging al om hun boosterprik.

Nederland

Maatregelen

• Nederland is momenteel in lockdown: niet-essentiële winkels, niet-medische contactberoepen, binnensportlocaties, cultuur en horeca zijn dus gesloten. De lockdown loopt nog zeker tot 14 januari.

• Thuis mogen er maximaal twee bezoekers per dag ontvangen worden (kinderen tot en met 12 jaar worden hier niet bijgerekend).

• Evenementen zijn momenteel verboden, met uitzondering van begrafenissen met een maximum van honderd aanwezigen en de wekelijkse markten. Kerstmarkten zijn wel verboden.

• Er geldt een mondmaskerplicht (vanaf 13 jaar) op het openbaar vervoer, in stations, op luchthavens en in vliegtuigen.

Vaccinatieverplichtingen

Onze noorderburen maken gebruik van ‘coronatoegangsbewijzen’ op basis van 2G-beleid (alleen nog toegang voor gevaccineerde of genezen mensen). De coronapas is uiteraard even naar de achtergrond verdwenen tijdens de lockdown, maar ervoor was de pas verplicht om toegang te krijgen tot horeca, casino’s, cultuurlocaties, evenementen en sportwedstrijden.

In Nederland wordt er vanaf 12-jarige leeftijd gevaccineerd. Eind januari komen ook de 5- tot 11-jarigen in aanmerking voor een kinderdosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Cijfers

Na een paar weken van afnemende coronabesmettingen gaan in Nederland de coronacijfers nu weer steil omhoog, ondanks de lockdown. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde woensdag 24.590 positieve testen. Het weekgemiddelde ligt hierdoor 41 procent hoger dan een week geleden.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde wel nog iets: 981 mensen werden zo ziek van het virus dat ze naar het ziekenhuis moesten. Dat is 14 procent minder dan een week eerder. Van deze mensen moesten er 164 naar de intensieve zorg. Dat zijn de laagste opnamecijfers sinds eind oktober.

Maar dan 12,2 miljoen Nederlanders – 76 procent van de bevolking – zijn volledig gevaccineerd. Van hen zijn zo’n 4,5 miljoen inmiddels geboosterd. Er is geen vaccinatieplicht, ook niet bij het zorgpersoneel.

Verenigd Koninkrijk

Maatregelen

• In het VK zijn mondmaskers verplicht in openbare binnenruimtes en op het openbaar vervoer. In horecazaken mag het masker af, om eten en drinken mogelijk te maken. Ook in nachtclubs geldt de mondmaskerplicht niet, dit omdat dansen als een sportieve activiteit wordt gezien.

• Telewerk is verplicht waar het kan

• Ondanks stijgende cijfers heeft premier Boris Johnson geweigerd strengere maatregelen voor Engeland te nemen. De andere regio’s in het Verenigd Koninkrijk, waar de plaatselijke regeringen hun eigen beleid ter zake voeren, hebben wel striktere regels ingevoerd.

Vaccinatieverplichtingen

De NHS COVID-Pass in het VK is verplicht in het nachtleven, in de horeca en op evenementen vanaf een publiek met 500 personen binnen of 4.000 buiten.

Coronavaccins worden in het VK aangeboden aan iedereen die 12 jaar of ouder is. Voor het zorgpersoneel is de coronaprik verplicht.

Cijfers

Volgens premier Boris Johnson ziet het land de snelste stijging van gevallen tot nu toe. Hij zei woensdag dat de ziekenhuisopnames elke negen dagen verdubbelen.

Premier Boris Johnson. Beeld EPA

Op 4 januari lagen 17.276 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, een stijging met 58 procent in vergelijking met een week eerder en het hoogste aantal sinds 19 februari vorig jaar.

Op 28 december, de laatste dag met cijfers voor heel het VK, steeg het aantal nieuwe dagelijkse ziekenhuisopnames met 83 procent op een week tijd tot 2.258, het hoogste aantal sinds 3 februari.

Duitsland

Maatregelen

• De maatregelen in Duitsland kunnen zeer sterk verschillen afhankelijk van de deelstaat. Een overzicht van de deelstaten vindt u hier.

• Algemene regels zoals de anderhalve meter en hygiëneregels gelden voor iedereen

• Mondmaskers blijven verplicht in openbare gesloten ruimtes. In winkels en het lokaal openbaar vervoer moet dat een medisch masker zijn.

Vaccinatieverplichtingen

Doorheen de verschillende deelstaten bestaan meerdere varianten van de 3G-regel. Afhankelijk van de deelstaat zal u dus aan andere vereisten (gevaccineerd, genezen, of getest) moeten voldoen om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld horecazaken, cultuurcentra en evenementen.

In Duitsland moet alle medewerkers in de zorg vanaf midden maart volledig ingeënt zijn. Het land wil ook werk maken van een algemene vaccinatieplicht voor de volwassen bevolking.

Alle Duitsers van 5 jaar of ouder kunnen zich laten vaccineren.

Cijfers

Ook in Duitsland zorgt omikron voor snel stijgende cijfers. Tussen 29 december en 5 januari werden dagelijks gemiddeld 37.000 positieve gevallen gemeld, een week eerder waren het er 26.000.

71 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, en 40 procent ontving al een boosterprik.

Italië

Maatregelen

• Italië werkt met een binnenlands systeem van zones (rood, oranje, geel, wit) afhankelijk van de coronacijfers in elke regio. Via een digitaal formulier kan u wel uitzoeken welke regels er waar gelden voor u.

• Nachtclubs en discotheken zijn gesloten.

• Mondmaskers zijn in Italië verplicht in openbare binnenruimtes “in geval van samenscholing”. In openlucht zijn ze nog zeker tot 31 januari verplicht. Op het openbaar vervoer, in cinema’s, theaters en sporthallen moet u een FFP2-masker dragen. De mondmaskerplicht geldt voor iedereen vanaf 6 jaar oud.

Vaccinatieverplichtingen

De Italiaanse coronapas maakt gebruik van het 2G-systeem. Dus enkel gevaccineerden of genezen personen krijgen nog toegang tot hotels, beurzen, fitnesscentra, festivals, skiliften en het openbaar vervoer. Ook in horecazaken moet u een van de twee kunnen aantonen om binnen bediend te mogen worden.

Vaccinatie was in Italië al langer verplicht voor zorgmedewerkers en leerkrachten. Begin januari klopte de regering ook nog unaniem af op een vaccinatieplicht voor 50-plussers. Italië overwoog eerder een vaccinatieplicht voor inwoners van twaalf jaar en ouder, maar daar kwam het niet van.

Cijfers

Net als in andere landen stijgt het aantal besmettingen ook in Italië snel. De gezondheidsautoriteiten maakten woensdag melding van meer dan 189.000 nieuwe gevallen, een record.

De druk op de zorg in neemt dagelijks toe. Woensdag lagen 13.364 coronapatiënten in de Italiaanse ziekenhuizen, ruim 400 meer dan dinsdag. Op de afdelingen intensieve zorg lagen er woensdag ruim 1.400 patiënten meer dan een dag ervoor.