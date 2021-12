Omikron is minder ernstig dan gevreesd maar blijft zorgen baren

Eerst het goede nieuws: personen besmet met de omikronvariant lijken 50 tot 70 procent minder risico te lopen op ziekenhuisopname dan na een besmetting met delta. Dat concludeert de Britse gezondheidsdienst UKHSA na een uitgebreide studie van de coronasituatie op hun grondgebied. De resultaten worden door de UKHSA als ‘bemoedigend’ omschreven. “Die cijfers liggen in de lijn van wat we bijvoorbeeld ook in Denemarken en Zuid-Afrika zien”, zegt Steven Van Gucht, hoofd virologie bij Sciensano. Naar een oorzaak voor het minder ziekmakende karakter van omikron is het nog een beetje gissen. “Vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat omikron makkelijker voor herbesmettingen zorgt. Mensen die gevaccineerd zijn of die al eens corona hadden, raken nu nog eens besmet. Maar omdat ze al een zekere immuniteit hebben worden ze niet meer zwaar ziek.”

Reden tot juichen is dat nog niet. De onderzoekers van UKHSA wijzen er namelijk op dat de omikronvariant op dit moment vooral rondgaat bij jongeren die sowieso minder kans maken op ziekenhuisopname. Wanneer de gemuteerde versie van het virus ook zijn intrede doet bij oudere bevolkingsgroepen bestaat de kans dat de opnamecijfers de hoogte in schieten. Bovendien baart de besmettelijkheid van de variant de experts zorgen. Van Gucht: “De kans dat je door omikronvariant in het ziekenhuis belandt mag dan al 50 procent lager zijn, als het aantal besmettingen plots verdubbelt komen er wel nog steeds evenveel mensen in het ziekenhuis terecht als tijdens de deltagolf.” En dat terwijl onze ziekenhuizen nog steeds niet helemaal bekomen zijn van de recentste coronapiek. “Er liggen nog steeds meer dan 600 mensen op de afdeling intensieve zorg”, zegt Van Gucht. “Dat aantal neemt maar heel traag af.”

Opmars vertraagd

Ondertussen wint de nieuwe variant ook bij ons steeds meer terrein. “Volgens de laatste officiële cijfers was 43 procent van de besmettingen te wijten aan omikron”, zegt Van Gucht. “Maar ik ga ervan uit dat we nu al een stuk boven de 50 procent zullen zitten.” Dat alle coronacijfers ondanks de opmars van omikron blijven dalen, stemt Van Gucht positief. “Het doet me vermoeden dat we bij ons geen besmettingsexplosie zullen zien zoals ze die in Denemarken of het Verenigd Koninkrijk hebben meegemaakt.” Met dank aan de omstandigheden. “Op het moment dat omikron hier zijn intrede deed, waren we nog volop aan het vechten tegen de deltavariant", legt Van Gucht uit. “Met als gevolg dat de regels hier een stuk strenger waren dan in Denemarken of het Verenigd Koninkrijk. In die landen kon omikron ongehinderd oprukken terwijl we de opmars hier vertraagd hebben.” De nieuwe maatregelen die dit weekend zijn ingegaan kunnen nog een extra dam vormen.

Maar om nu al op onze twee oren te slapen is het nog te vroeg. Van Gucht: “We zagen de voorbije dagen al dat in bepaalde groepen de daling van de cijfers is gestopt. Bij de twintigers in de Brusselse regio zagen we zelfs al weer een lichte stijging.” Bovendien scheppen de cijfers momenteel een vertekend beeld. “Door de opeenvolging van feestdagen en de start van de vakantie wordt er minder getest", weet Van Gucht. “En er zijn heel wat mensen naar het buitenland vertrokken, ook dat heeft een invloed op de cijfers.” Van Gucht verwacht dat we pas begin januari duidelijk zicht zullen krijgen op hoe het in ons land met de verspreiding van de omikronvariant staat. “Dan hebben we de feesten achter de rug en zijn de vakantiegangers terug. Tot dan blijft het zaak het aantal contacten te beperken en je zo goed mogelijk aan de voorzorgsmaatregelen te houden.”