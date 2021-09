Omgevingsminister Demir zet gecoördineerde actie in gang: deurwaarders naar 3M België en hoofdzetel in VS

Om 18 uur vanavond vertrokken deurwaarders met een formele ingebrekestelling richting de hoofdzetel van 3M België, de fabriek in Zwijndrecht en naar de adressen van vijf bestuurders van het bedrijf. Tegelijkertijd gebeurt hetzelfde in de Verenigde Staten: ook daar brengen deurwaarders een bezoek aan de hoofdzetel in Minnesota en bij meer dan tien bestuurders. Onder hen ook de CEO van 3M Michael Roman en vicepresident Rebecca Teeters.

De bedoeling van de gecoördineerde actie is 3M nu ook juridisch op de knieën te dwingen. In de ingebrekestelling wordt het chemiebedrijf met de neus op de feiten geduwd. Zo wordt ze aansprakelijk gesteld voor de zware verontreiniging van PFAS in de buurt van Zwijndrecht. 3M maakte sinds de jaren ‘70 tot 2002 de gevaarlijke stof PFOS op haar terreinen in Zwijndrecht. De laatste jaren bleek dat die verontreiniging tot drie kilometer ver doordrong in de bodem, tot bij heel wat Zwijndrechtse buurtbewoners. Demir heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze vindt dat 3M moet opdraaien voor die sanering.

Maar 3M wordt ook verantwoordelijk gesteld voor “het achterhouden van informatie, het minimaliseren van de risico’s en het beletten of vertragen van regelgevende initiatieven”. Dat laatste bleek vooral vorige week toen de top van 3M gesommeerd werd op de parlementaire onderzoekscommissie van het Vlaams Parlement. 3M weigerde daar in te gaan op de meeste vragen van de parlementsleden. Die houding van 3M ergerde niet alleen het Vlaams Parlement, ook Demir zelf kon haar irritatie niet verbergen.

In de ingebrekestelling wijst Demir ook naar “het ongezuiverd lozen van regenwater bevuild met PFOS, het overschrijden van de PFOS-norm en het lozen van andere gevaarlijke PFAS in het afvalwater.” Dat heeft dan weer te maken het nieuws dat 3M jarenlang illegaal de giftige stof FBSA in de Schelde loosde. Naar aanleiding van dat nieuws, dat VTM Nieuws enkele weken geleden uitbracht, kwam de milieu-inspectie tussen en legde het maatregelen op.

Ultimatum

Demir geeft 3M ook een ultimatum: tegen 1 oktober verwacht ze duidelijke antwoorden. “3M moet tegen dan over de brug komen met drie m’s: middelen, manieren en meer informatie. We eisen dat ze haar verantwoordelijkheid neemt voor de opkuis van haar vervuiling én de financiering ervan.”

Als 3M tegen 1 oktober geen afdoende antwoord kan bieden, overweegt Demir een dagvaarding te sturen en het bedrijf, en de individuele bestuurders, aan te klagen. Daar zijn volgens Demir verschillende mogelijkheden voor. Naast het aanklagen wegens milieumisdrijven, kan 3M België ook vervolgd worden voor onopzettelijke slagen en verwondingen, meent Demir.