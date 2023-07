Oma en opa op kot: ‘Cohousen is bij senioren nog weinig gekend’

Woon-zorgcentra kampen steeds meer met een negatief imago. In Limburg maken senioren kennis met cohousen voor 55-plussers. ‘Dus ik kan kiezen wanneer ik ga eten en slapen?’

“Heb je inspraak in de afwerking van het appartement? Wie staat in voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes? Kan mijn familie blijven logeren? Zijn de prijzen een beetje schappelijk? Wie is de eigenaar? Jullie zijn toch niet zoals de pas failliet verklaarde woon-zorggroep Triamant, hè?”

In het Theatercafé van het cultureel centrum in Hasselt vuurt een groepje senioren de ene vraag na de andere af op Charlotte Hanssens. Geduldig licht de voorzitter van Abbeyfield Vlaanderen, dat cohousen voor 55-plussers faciliteert, het woonmodel toe. “Wij zijn geen woon-zorgcentrum. Bij ons draait het om autonoom maar toch samenwonen. En neen, zijn wij niet uit op winst. Als ngo hebben wij geen commercieel doel.”

Abbeyfield heeft drie huizen in Vlaanderen, maar is ook actief in Brussel en Wallonië. De organisatie staat in voor de aankoop van een gebouw dat is onderverdeeld in appartementen van 50 tot 70 vierkante meter, met een of meerdere gemeenschappelijke delen of een tuin, en geeft het daarna in beheer aan bewoners die allemaal huurders zijn. “Je woont klein, maar in feite beschik je over meer ruimte”, zegt Hanssens.

Het is een beetje zoals op kot gaan voor senioren, maar dan met meer inspraak. Een Abbeyfieldhuis drijft op initiatieven van de bewonersgroep. Ook in kwade dagen: bij een overlijden moet de groep zelf op zoek gaan naar nieuwe huurders.

Belabberde indruk

Met een subsidie van de provincie Limburg op zak onderzoekt Abbeyfield of er voldoende interesse is bij jonge senioren om te gaan cohousen in Hasselt, in een nog te zoeken pand. “Cohousen is een woonvorm die weinig gekend is bij Limburgse senioren”, zegt Elke Ielegems, onderzoeker aan de faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt. “Veel mensen denken dat ze ofwel in een eigen huis ofwel in een woon-zorgcentrum moeten wonen.”

Woon-zorgcentra vallen echter hoe langer hoe meer uit de gratie. Uit een steekproef bij niet hulpbehoevende zestigplussers die de Koning Boudewijnstichting dit jaar publiceerde, blijkt dat meer dan een derde van de bevraagden negatief tot ronduit afwijzend staat tegenover een woon-zorgcentrum. Die belabberde indruk vertaalt zich in de hoop van maar liefst 71 procent om later nooit in een wzc terecht te komen.

Wanneer hen expliciet op de woonvorm gewezen wordt, ziet een kwart van de Limburgers zich later wel in een cohousing wonen, zo blijkt dan weer uit cijfers van de UHasselt. “In die zin zou een Abbeyfieldhuis een verrijking zijn van het woonaanbod in de provincie”, oordeelt architect-onderzoeker Elke Ielegems.

Rijke mensen

Het infomoment in het Hasseltse Theatercafé lijkt alleszins de juiste noot aan te slaan bij de opgedaagde senioren. “Het siert Abbeyfield dat het inzet op betaalbaar wonen”, vindt André, een gepensioneerde die jarenlang als thuisverpleger heeft gewerkt en zich naar eigen zeggen vanuit die achtergrond achter de doelen van Abbeyfield schaart. “Een woon-zorgcentrum is iets voor rijke mensen geworden. Ik wéét wat er zich achter de gevels van de huizen afspeelt en geloof me: niet iedereen kan elke maand een rusthuisfactuur van 2.400 euro ophoesten. Als mijn vrouw er niet meer zou zijn, verhuisde ik onmiddellijk naar een Abbeyfieldhuis.”

Charlotte Hanssens nuanceert. “Wij zijn geen OCMW”, zegt ze. “Een derde van onze appartementen heeft een lager huurtarief, maar voor het overige zijn onze prijzen marktconform.”

Alda en Rik, een kinderloos koppel dat uit het noorden van de provincie is afgezakt, willen weten waarom zo’n huis in Hasselt moet zijn. Hanssens legt uit dat mensen in een stedelijke omgeving meer openstaan voor cohousen. “Je vindt er sneller geïnteresseerde bewoners.”

Het vooruitzicht van een rusthuis stemt Alda en Rik niet bepaald hoopvol. “Je hebt daar niks te zeggen. Ik heb dat gezien bij mijn schoonvader”, zegt Alda. “Hij moest gaan eten en slapen op de momenten die het rusthuis bepaalde en mocht maar één keer per week douchen. Ik wil straks zelf kiezen wat ik eet en uitslapen als ik daar zin in heb.”