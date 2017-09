Om níét van te huilen: uiensoep met een verrassing

Wat heb je nodig?

4 grote uien, in halve ringen

3 teentjes knoflook, geperst

1 l volle melk

2 groentebouillonblokjes

2 el verse tijmblaadjes

2 el gehakte peterselie

1 el mosterd

2 el bloem

1 witte piccolo

4 el emmentaler

boter

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verhit een klontje boter in een diepe pan en bak de uien met de look glazig. Roer de bloem erdoor en laat even meebakken.

Stap 2: Voeg de melk, de tijm en de bouillonblokjes al roerend toe en breng aan de kook. Laat een tiental minuten sudderen.

Stap 3: Roer er de mosterd en 2/3 van de peterselie door en breng verder op smaak met peper en zout. Verdeel de soep over het benodigde aantal kommen.

Stap 4: Snij de piccolo in sneetjes. Strooi er de kaas over en leg ze even onder de grill. Leg de sneetjes op de soep en bestrooi met nog wat extra peterselie.

