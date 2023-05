Olympisch zwemmen in de Seine? Parijs doet er alles aan om zijn iconische rivier te zuiveren

De organisatoren van de zomerspelen van 2024 beloofden een waterweg die schoon genoeg zou zijn voor de olympische zwemmers en daarna de Parijzenaars om in te zwemmen. De uitdaging is echter veel groter gebleken dan iedereen had gedacht.

Een elektrische vrachtboot vaart de Seine op, langs de voormalige paleizen en elegante musea, onder de lage stenen en metalen bruggen door. Aan de Eiffeltoren slaat hij af en glijdt richting de oever.

De kapitein, Arnaud Montand, volgt het geplande pad voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen van volgende zomer. Het laatste deel van de route zal bovendien het parcours vormen voor de olympische zwemmers. Een belangrijk onderdeel van het winnende bod van Parijs was niet het feit dat men wedstrijden óp de rivier wilde organiseren, maar, opmerkelijk genoeg, ín de rivier.

“Wat een prachtig uitzicht op Parijs”, zegt Montand vanachter het stuur in zijn gezellige cabine. Het glas beschermt hem tegen de regen. “Maar als het stormt, is alles weg.”

Al jaren zijn arbeiders in heel Parijs bezig met de uitvoering van wat bekendstaat als het ‘zwemplan’. Het is de droom van iedere ingenieur: duizenden nieuwe ondergrondse leidingen, tanks en pompen die moeten voorkomen dat schadelijke bacteriën in de Seine stromen, vooral tijdens stormen. Als het plan slaagt, zal de rivier schoon genoeg zijn voor olympiërs en later burgers om erin te zwemmen.

“Hebben we 100 procent zekerheid dat het lukt? Het antwoord is nee”, zegt Pierre Rabadan, de adjunct-burgemeester die de leiding heeft over de olympische plannen van de stad. Daaronder valt het op tijd schoonmaken van de Seine voor twee langeafstandswedstrijden en de zwemonderdelen van de triatlon. “Als het een week lang continu regent voor de wedstrijden, weten we dat de waterkwaliteit, zelfs met al het werk dat is geleverd, waarschijnlijk niet uitstekend zal zijn.”

Maar Rabadan zegt ook dat er geen alternatief plan is. Als de wedstrijden moeten worden uitgesteld, zullen de organisatoren gewoon een paar dagen wachten, de waterkwaliteit testen en het opnieuw proberen.

Pierre Rabadan, adjunct-burgemeester van Parijs. Beeld JAMES HILL / NYT

Vloeibaar monument

De Seine, door velen beschouwd als de meest romantische rivier ter wereld, is tegelijk ook een stinkende, troebele bedoening. Na iedere grote uitgaansavond in de stad drijft het afval van de feestgangers rond in de rivier. En tijdens grote regenbuien stromen de geplaveide oevers van de rivier vol met rioolwater.

Daarom kijken veel Parijzenaars – zelfs sommigen die werken aan het officiële zwemplan – met afschuw naar het idee om in de rivier te duiken. “Heb je de Seine gezien?” zegt Michael Rodrigues. Hij staat in een diep gat in het trottoir, waar hij een nieuwe pijp aan het aansluiten is op een huis zodat het rioolwater niet meer in de rivier sijpelt. “Ik ben niet geïnteresseerd.”

Die vervuiling was er niet altijd. Bij de eerste Olympische Spelen in Parijs, in 1900, werden zeven zwemwedstrijden in de rivier gehouden. Zelfs nadat zwemmen in de rivier in 1923 werd verboden, een jaar voordat de Spelen terugkeerden naar de stad, bleven de inwoners op warme zomerdagen van de Pont d’Iéna duiken, met de Eiffeltoren op de achtergrond.

Maar de rivier raakte steeds meer vervuild met rioolwater en industrieel afval. Een studie in de jaren negentig concludeerde dat het gedeelte dat door Parijs loopt een van de hoogste concentraties zware metalen ter wereld bevat.

Een team arbeiders dat meewerkt aan het project dat moet voorkomen dat rioolwater nog in de Seine terechtkomt. Beeld JAMES HILL / NYT

Jacques Chirac, voormalig burgemeester van Parijs en later president van Frankrijk, beloofde ervoor te zorgen dat de tijd van zwemmen in de rivier zou weerkeren. In 1990 zei hij: “Ik zal over drie jaar in de Seine zwemmen om te bewijzen dat de Seine een schone rivier is.” Dat is nooit gebeurd.

“Het waren slechts mooie woorden”, zegt Jean-Marie Mouchel, een hydroloog en professor aan de Sorbonne Université die de Seine al drie decennia bestudeert. Hoewel de waterkwaliteit reeds aanzienlijk verbeterd is, met name dankzij de modernisering van rioolwaterzuiveringsinstallaties, “was er geen plan om vóór 2020 in de Seine te zwemmen”, stelt hij.

De Olympische Spelen hebben daar verandering in gebracht. Niet alleen werd het plan aangemoedigd, maar men heeft ook een budget van 1,4 miljard euro voorzien om het daadwerkelijk uit te voeren.

De burgemeester van de stad, Anne Hidalgo, heeft beloofd dat tegen de zomer van 2025 de plaatselijke bevolking toegang krijgt tot zo’n twintig zwemzones langs de Seine en haar zijrivier de Marne. “De Spelen waren slechts een katalysator voor de transformatie en verbetering van de waterkwaliteit”, zegt Rabadan. Ze voegt eraan toe dat het plan meer dan twintig overheidsinstanties, water- en rioleringsagentschappen en rivier- en havenautoriteiten bij elkaar heeft gebracht, die zich anders “waarschijnlijk niet zouden hebben ingezet”.

Leidingen en overredingskracht

Het doel van alle betrokken instanties is het water zo schoon te maken dat de niveaus van twee indicatorbacteriën – E. coli en intestinale enterokokken – onder de normen van de Europese zwemrichtlijn komen te liggen. Olympische normen staan iets hogere niveaus toe, mits ze zijn goedgekeurd door een comité.

Sinds 2020 testen Franse teams regelmatig het water van de Seine. Afgelopen zomer voldeed ongeveer de helft van hun monsters aan de doelstelling. Maar die werden genomen over een lang stuk van de rivier en haar zijrivier gedurende drie zomermaanden. Men testte het parcours van de geplande olympische wedstrijden – het zwemgedeelte van de triatlon en twee tienkilometerwedstrijden voor mannen en vrouwen – in de loop van twee weken in de late zomer, wanneer de Olympische Spelen zullen plaatsvinden. De resultaten waren voor 90 procent “in orde”, wat betekent dat een olympisch comité moet beslissen of de wedstrijden doorgaan.

Rabadan en andere medewerkers van de stad vinden dat veelbelovend, aangezien het grootste deel van het zwemplan nog moet worden uitgevoerd. “We zuiveren de Seine niet”, zegt Samuel Colin-Canivez, de hoofdingenieur van de stad die verantwoordelijk is voor rioleringsprojecten. Hij geeft een rondleiding in een pas gebouwde tunnel onder de rivier. “Onze aanpak is daarentegen: voorkomen dat onbehandeld water in de Seine wordt geloosd.”

Samuel Colin-Canivez, hoofdingenieur van de stad belast met rioleringsprojecten. Beeld JAMES HILL / NYT

De 700 meter lange tunnel sluit aan op een enorme ondergrondse opslagtank in aanbouw tussen het treinstation Austerlitz en een 350 jaar oud ziekenhuis. Hun gemeenschappelijke volume bedraagt zo’n 50 miljoen liter, genoeg water om twintig olympische zwembaden te vullen.

De tunnel en het reservoir behoren tot de vijf grote technische projecten die worden gebouwd om het hoofd te bieden aan stormen, die nu het oude Parijse rioolsysteem overweldigen, en, nog belangrijker, om zowel rioolwater als regenwater door te sluizen. Wanneer die tunnels door regenwater worden overspoeld, komt alles – regen-, gootsteen- en toiletwater – in de Seine terecht.

“Op dit moment gebeurt dat twaalf keer per jaar als het hard regent in het oostelijke deel van de stad. We willen dat terugbrengen tot twee keer”, zegt Colin-Canivez terwijl hij rond het gedeeltelijk aangelegde reservoir wandelt. Eenmaal klaar zal het reusachtige reservoir dat water tijdens stormen vasthouden en het later langzaam weer in het riool lozen.

Dat is de regenweerstrategie om het rioolwater uit de Seine te houden. De droogweerstrategie omvat een andere reeks projecten. Sommige zijn eenvoudig, zoals de toevoeging van speciale behandelingen aan twee stroomopwaartse rioolwaterzuiveringsinstallaties. De grootste installatie, Seine-Valenton, absorbeert het afvalwater van 2,5 miljoen mensen, een tiental kilometer ten zuidwesten van Parijs. Zodra in juni kleine hoeveelheden permierenzuur in het afvalwater worden gebracht, zal het gehalte aan schadelijke fecale bacteriën met een factor 100 afnemen, aldus Vincent Rocher, directeur innovatie bij de Parijse reinigingsdienst.

Een boot op de Seine. Beeld JAMES HILL / NYT

Maar er zijn ook andere strategieën. Zoals de teams die van deur tot deur gaan in zes Parijse voorsteden en huiseigenaren proberen te overhalen om hun leidingen op te graven en ze op de juiste manier op het riool aan te sluiten. Allicht zo’n 20.000 huizen sturen hun afvalwater naar de Seine of de Marne. “Huis voor huis”, zegt Claire Costel, die het project in de regio ten zuidoosten van Parijs leidt. “Dat is de enige manier.”

Er zijn hier twee aparte ondergrondse tunnelsystemen: een voor afvalwater en een voor regenwater. In veel gevallen hebben de bouwers de riolering aangesloten op het regenwatersysteem. In andere gevallen, zoals op het eilandje Fanac, werden huizen gebouwd die hun afvalwater rechtstreeks in de Marne lozen.

De enige manier om erachter te komen welke huizen slechte aansluitingen hebben, aldus Costel, is door hun leidingen te controleren. Vervolgens probeert haar team de huiseigenaren te overtuigen hen toe te staan daar iets aan te doen.

Hoewel de teams subsidies van 6.000 euro kunnen aanbieden die vaak de renovatiekosten dekken, weigeren veel huiseigenaren. Afgelopen maart hadden slechts 5.000 eigenaren de aanpassingen geaccepteerd, zo blijkt uit een stadsrapport.

“Het is delicaat”, legt Costel uit. “We kunnen ze niet dwingen hun deuren voor ons te openen.” Haar team had het meeste succes: het heeft een nieuwe rioolleiding en pompsysteem aangelegd voor de veertig huizen op Fanac.

Mensen zitten aan de rand van de Seine bij de Pont Neuf. Beeld JAMES HILL / NYT

Het doorslaggevende argument voor veel bewoners, op Fanac en in nabijgelegen steden, was de olympische erfenis. “Ik heb als kind leren zwemmen in de Marne”, zegt de 70-jarige Jean-Louis Bourgeois, die ’s ochtends voor zijn stenen huis in Le Perreux-sur-Marne staat, net nadat arbeiders zijn aansluiting hebben voltooid. “Ik zou er heel graag weer willen zwemmen.”

Ontevreden booteigenaars

Binnen de stadsgrenzen van Parijs zijn het niet de huizen die men wil aanpakken, maar de boten. Ongeveer 170 vaartuigen liggen aangemeerd langs de oevers van de Seine stroomopwaarts van de olympische locaties. Tot voor kort dumpten ze bijna allemaal hun afvalwater rechtstreeks in de rivier.

In 2018 verklaarde de stad dat alle boten moesten worden aangesloten op de riolering van de stad, en de havenautoriteit begon het dure proces om rioolaansluitingen en pompen te installeren in de havens die dat niet hadden. Woonbooteigenaars kregen twee jaar de tijd om koppelingssystemen voor afvalwater in hun boten aan te brengen. Tot nu toe heeft slechts ongeveer de helft dit gedaan, zo zeggen stadsmedewerkers.

Veel booteigenaars klagen dat ze oneerlijk worden aangepakt. In tegenstelling tot hun buren op het land kregen ze geen keuze, en het aanpassen van oude boten kan wel 25.000 euro kosten. Dat is vijf keer zoveel als wat de overheid aan subsidies biedt.

“Denk je dat het botenpark op 30 kilometer van Parijs zal worden aangesloten op een afvalwatersysteem?” zegt Hervé Lavollée, die woont op een omgebouwde boot uit 1937 die is aangemeerd bij een voetgangersbrug in hartje Parijs. “Veel lawaai maken op het achtuurjournaal, dat is wat ze doen, zodat het lijkt alsof er veel verandert, maar het is belachelijk.”

Hervé Lavollée in zijn woonboot in het centrum van Parijs. Beeld JAMES HILL / NYT

Nicolas Londinsky, de directeur van de water- en rioleringssystemen in Parijs, erkent dat de vervuiling van de boten relatief klein is, maar zegt dat die het verschil kan maken tussen een voldoende en een onvoldoende voor de waterkwaliteit bij een nabijgelegen zwemzone. “Als we de waterkwaliteit echt willen verbeteren, moeten we alles doen wat we kunnen”, zegt hij.

Ondanks zijn kritiek zegt Lavollée dat het idee om in de Seine te zwemmen hem wel bevalt. Elke avond, als hij zijn tanden poetst in de badkamer van zijn boot, kijkt hij naar de rivier, die schittert onder de lichten van de stad. Telkens opnieuw verbaast hij zich over de schoonheid ervan. “Als we de kans krijgen om de wereld te laten zien wat de Seine is, en dit uitzicht op Parijs te bieden,” zegt hij, “dan is dat geweldig.”